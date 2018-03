Otto anni dal sisma, torna la fiaccolata in ricordo vittime

L'AQUILA. "Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere": con questa frase del Dalai Lama il Comune dell'Aquila vuole commemorare l'ottavo anniversario del sisma che nel 2009 devastò la città provocando 309 morti.

La fiaccolata commemorativa, a cura dei Comitati dei famigliari delle vittime, partirà il 5 aprile alle 22:30 da via XX settembre (bivio della Stazione).

Dopo una sosta alla Casa dello Studente attraverserà Corso Federico II per arrivare in piazza Duomo dove saranno letti i 309 nomi. Seguirà la messa celebrata da monsignor Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, e la veglia di preghiera aspettando le 3:32 del 6 aprile, scandite dai rintocchi della campana del Suffragio.

Le fiaccole saranno distribuite alla partenza dai volontari della Protezione Civile. L'Ama metterà a disposizione bus navetta gratuiti per il deflusso del corteo. Le navette partiranno dal terminal di Collemaggio raggiungibile da piazza Duomo attraverso il tunnel che rimarrà aperto. Le corse saranno a disposizione da mezzanotte alle 3.45 dal terminal e condurranno ai parcheggi di partenza. L'Asm metterà a disposizione raccoglitori per lo smaltimento delle fiaccole lungo il percorso.

I parcheggi consigliati per la sosta delle auto sono quelli del piazzale del mercato (piazza d'Armi), piazzale Meridiana, in via Rocco Carabba e il parcheggio in via Vicentini. Tra gli altri appuntamenti: cerimonia di premiazione Premio "AVUS 6 aprile 2009" il 4 aprile alle 11 presso l'Aula Magna del Gran Sasso Science Institute. Il 5 aprile dalle 10:30 alle 12:30 cerimonia di intitolazione dalla "sala Rapporto" del Comando Provinciale Carabinieri di L'Aquila al maresciallo Giampaolo Pace, presso la sede Comando provinciale Carabinieri L'Aquila. Sempre il 5, alle 17:30, a Palazzetto dei Nobili, incontro con la rete nazionale dei comitati "Noi non dimentichiamo". Il 6 aprile la consueta Staffetta commemorativa: partirà da Castelnuovo per attraversare i centri di Prata d'Ansidonia, San Demetrio ne' Vestini, Villa S.Angelo, Fossa, Monticchio e Onna. L'arrivo a L'Aquila previsto per 12.50 in piazza Duomo.