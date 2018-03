Sulmona. Violenza in città: quattro arresti

SULMONA. Quattro arresti e due denunce: è il bilancio dell'operazione del Commissariato di Polizia di Sulmona in relazione ai recenti episodi di violenza nella zona della 'movida'. Destinatari di provvedimento di custodia cautelare in carcere due giovani di 23 e 22 anni.

Agli arresti domiciliari sono finiti altri due ragazzi uno dei quali minorenne. A illustrare i fatti in conferenza stampa il capo di gabinetto della Questura dell'Aquila, Giancarlo Ginni, il responsabile del commissariato di Avezzano, Paolo Giannaccaro, e l'ispettore superiore Daniele L'Erario, capo della squadra anticrimine.

Il primo episodio di violenza risale al 4 febbraio scorso, in via Carrese, quando un 25enne fu colpito sul viso da una bottiglia, riportando varie fratture e danni alla vista. L'altro episodio è riferito a una lite in piazza Tresca: un ragazzo fu picchiato perché, trovandosi in auto davanti a un gruppo di persone che discutevano in mezzo alla strada, suonò il clacson, per invitarli a spostarsi. I due giovani denunciati sono accusati di aver cercato di depistare gli investigatori in relazione a un terzo episodio.