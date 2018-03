Maxi tamponamento tra 4 auto a Roseto

ROSETO. Incidente stradale ieri sera poco prima delle 23 sulla Statale Adriatica tra Cologna Spiaggia e il Borsacchio, a Roseto degli Abruzzi,.

Quattro le vetture coinvolte e 4 i feriti estratti in buone condizioni di salute dai vigili del fuoco che sono giunti sul posto.

La strada è stata chiusa per circa due ore: traffico in tilt deviato sulle vie secondarie per consentire i rilievi del caso e lo spostamento delle vetture, una Mercedes Classe C, una Ford Fiesta, una Fiat 500 e una Toyota Yaris.

Ancora da accertare con chiarezza la dinamica del sinistro