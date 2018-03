Terremoto: Teramo, superate le 1000 ordinanze di sgombero

TERAMO. Hanno superato quota mille le ordinanze di sgombero post sisma emanate dal Comune di Teramo dal 24 agosto ad oggi. E' quanto emerge dal report, costantemente aggiornato, realizzato dall'amministrazione comunale, con le 39 ordinanze emanate oggi che portano a 1.024 il numero totale dei provvedimenti adottati. Ad essere interessati dagli sgomberi odierni sono stati alcuni edifici di Via Adamoli, Garrano e Via Paladini, con 15 famiglie obbligate a lasciare le proprie abitazioni di cui 4 residenti in appartamenti di proprietà dell'Ater. Altrettanti nuclei residenti in Contrada De Contro e Via Rossi, possono invece rientrare nelle proprie abitazioni a seguito della presentazione della scheda Aedes. Dal 24 agosto ad oggi sono state 1.283 le famiglie sgomberate. Di queste solo 72 hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni.