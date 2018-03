Calcio a 5. C'è un Pescara che vince! Ai rigori Luparense ko: è Coppa Italia!

PESCARA. Nella finale contro la Luparense i biancazzurri si impongono ai calci di rigori come l'anno scorso contro l'Asti e conquista il terzo titolo in sei anni.

Atmosfera caldissima al Pala Papa Giovanni II per l’evento clou che chiude la settimana più intensa del futsal italiano. Le emozioni fluttuano libere In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto: il prepartita è una festa di colori e musica. All’ingresso in campo dei giocatori si percepisce nei loro sguardi tutto il loro orgoglio, la loro detrminazione. L’Inno di Mameli cantato a squarciagola da tutto il palazzetto precede il calcio d’inizio.

Biancazzurri orfani degli infortunati Duarte e Chimanguinho e dello squalificato Borruto; Colini sceglie Capuozzo, Canal, Cuzzolino, Caputo, Azzoni.

Marin deve fare a meno all’ultimo momento dell’infortunato Miarelli e schiera Morassi fra i pali, Mancuso, Honorio, Taborda, Bertoni.

L’avvio di gara è caratterizzato da una fase di studio da parte delle due squadre: l’occasione è troppo importante per buttarsi a capofitto in avanti magari scoprendosi e dando il fianco alle ripartenza avversarie. Il primo lampo del match è della Luparense: Mancuso va sull’out di sinistra e trafigge Capuozzo: 1 a 0 per i lupi. I biancazzurri innescano quache bella manovra con Canal, ma non riescono a incidire. La partita si infiamma grazie ad uno spunto del Cholito Salas che si libera del suo diretto marcatore e mette alle spalle di Morassi. Sono i biancazzurri a prevalere: gli uomini di Colini attaccano con grande aggressività e sfiorano il goal con Canal e Morgado. Sono le prove generali per il vantaggio che arriva al 15'40": violento calcio di punizione di Cuzzolino, la palla passa fra le maglie della barriera e arriva a Rosa che con il solito killer istinct mette dentro. Poco dopo il Pescara cala il tris con un capolavoro di Canal: assist morbido di Morgado per il numero dieci biancazzurri che appostato poco fuori dall'area, si cordina alla perfezione e spedisce il pallone all'incrocio dei pali. Nel finale della prima frazione arriva il goal di Taborda che accorcia le distanze. Dopo un emozonante primo tempo, si va all'intervallo sul punteggio di 3 a 2 per i bianacazzurri. Nel secondo tempo partono forte i pescaresi: giro palla perfetto degli uomini di Colini, la sfera arriva a Leggiero, l'universale pugliese incrocia con il sinistro e trova la rete del 4 a 2. Sotto di due reti, Marin propone Welington come portiere di movimento: i delfini abbassano il baricentro e, con meticolosa attenzione, chiudono ogni spazio. Al 11'04" l'arbitro clamorosamente indica il penalty per i veneti ed espelle Caputo per un dubbio fallo di mano. Dal dischetto si presenta Bertoni che non sbaglia. Momento delicato della partita: Colini risponde a specchio con il portiere di movimento. Il frande sforvo difensivo degli abruzzesi non è abbastanza per evitare il goal del pareggio: Wellington con una suolata si libera di Ghiotti e spedisce la palla sotto la traversa, dove Capuozzo non può nulla. Il portiere partenopeo si supera poco dopo sullo stesso Wellington, negando il vantaggio ai veneti. L'equilibrio permane fino alla sirena, si va ai supplementari che, però, non bastano per stabilire un vincitore: l'incontro si decide dal dischetto. Ai rigori Pietrangelo si conferma uno specialista compiendo un vero e proprio miracolo su Taborda, Cuzzolino invece mette in rete, spedisce i delfini nella storia e dà il via al tripudio biancazzurro.





TABELLINO



PESCARA Pietrangelo, Capuozzo, Canal, Leggiero, Caputo, Azzoni, Morgado, Pulvirenti, Ghiotti, Cuzzolino, Rosa, Salas. Allentore: Colini

LUPARENSE: Miarelli, Taborda, Bertoni, Honorio, Coco, Lara, Foglia, Brandi, Khouc, Duric, Morassi. All. Marin

MARCATORI: 2'33'' p.t. Mancuso (L), 11'50'' Salas (P), 15'40'' Rosa (P), 17'53'' Canal (P), 18'17'' Taborda (L), 4'56'' Leggiero (P) 1'04'' rig. Bertoni (L), 15'17'' Coco (L)

AMMONITI: Salas (P), Cuzzolino (P), Bertoni (L), Ghiotti (P), Caputo (P)

Espulsi: Caputo

SEQUENZA RIGORI: Foglia (L) gol, Canal (P) gol, Taborda (L) parato, Salas (P) gol, Bertoni (L) gol, Cuzzolino (P) gol

ARBITRI: Angelo Galante (Ancona), Alessandro Malfer (Rovereto), Daniele Di Resta (Roma 2) CRONO: Lorenzo Cursi (Jesi)