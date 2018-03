Delfino Pescara. Chiudere con dignità la stagione... in attesa della solita rivoluzione

PESCARA. Chiuse definitivamente le porte a Danilo Iannascoli (che resta comunque proprietario del 30% circa delle quote del club), per il Pescara è tempo di dirottare tutte le energie per chiudere dignitosamente questa stagione e pianificare la prossima. Tra cessioni e nuovi acquisti, ancora una volta sarà un Delfino completamente rivoluzionato quello che uscirà fuori dal mercato. Raggiunto l'accordo con l'oramai ex punta della Sambenedettese Mancuso, gli operatori di mercato adriatici continuano a guardare con interesse diversi profili di Serie B e Lega Pro. Con Zeman il leitmotiv sarà lo stesso di 5 anni fa: costruire una squadra giovane a costi contenuti. In uscita sono scontati gli addii di Bizzarri, Zampano, Verre, Muntari e Caprari.

Prima di pensare al prossimo campionato cadetto però, c'è da chiudere con onore la stagione in corso. Dopo il fuoco di paglia col Genoa (5-0 alla prima di Zeman), i biancazzurri non hanno saputo dare continuità di risultati e soprattutto di prestazioni. Neanche l'entusiasmo e la ventata di freschezza e ottimismo portata dal boemo ha scosso un gruppo ormai rassegnato alla mesta retrocessione. Tra infortuni e scelte di mercato sbagliate anche a gennaio, Zeman si è ritrovato a lottare con i grandi d'Italia con una formazione largamente rimaneggiata e inadatta all'impari competizione.

Dopo il netto 3-1 subito in casa da un'Udinese che si è limitata al compitino, domenica il Pescara farà visita all'Atalanta, sconfitta clamorosamente 7-1 a San Siro nell'ultimo turno dall'Inter. Possibile qualche cambio di formazione, con l'avvicendamento Bruno-Muntari davanti la difesa. In attacco ancora out Caprari, saranno nuovamente Benali e Mitrita ad agire ai lati di Cerri. Regolarmente in gruppo Campagnaro e Bahebeck che potrebbero essere convocati.



Andrea Sacchini