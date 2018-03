Cotir Vasto, dipendenti occupano aula Commissione consiliare

L’AQUILA. Ha preso il via martedì mattina a L'Aquila la protesta dei dipendenti del Cotir di Vasto che hanno occupato pacificamente l'Aula dove era in corso la seduta congiunta delle Commissioni consiliari.

«Siamo decisi a proseguire la protesta a oltranza – hanno spiegato i lavoratori - e siamo pronti a occupare pacificamente l'Emiciclo regionale anche nel corso della notte in vista dell'incontro in programma domani, convocato dal presidente della III Commissione Lorenzo Berardinetti, al quale sono stati invitati anche gli assessori regionali, Dino Pepe e Silvio Paolucci, nonche' il direttore del Dipartimento Agricoltura, Antonio Di Paolo».

«Siamo esasperati – hanno sottolineato i rappresentanti dei lavoratori - perche' da due anni siamo stati messi in liquidazione con la promessa di procedere a una riorganizzazione dei tre Centri di ricerca regionali (Cotir, Crivea e Crab) ma a oggi non si e' concretizzato nulla e anzi non percepiamo lo stipendio addirittura dal marzo 2015. Questo ci ha portato a vivere situazioni drammatiche, di vera e propria indigenza che non ci permettono di provvedere alle necessita' delle nostre famiglie».

I lavoratori chiedono al governo regionale di prendersi le proprie responsabilita' e decidere una volta per tutte le sorti della ricerca agroalimentare abruzzese.

«Chiediamo che il processo di riordino venga realizzato in ottemperanza alla Legge regionale n.4 del 2009 che prevede la istituzione di un Istituto unico su base regionale», hanno spiegato.

«Infine – hanno concluso i lavoratori del Cotir - non abbiamo ancora nessuna notizia sul finanziamento pari a 1 milione di euro che era stato stanziato dal Consiglio regionale nel luglio del 2016 con l'obiettivo di tamponare la emergenza degli stipendi. La nostra protesta proseguira' fino a quando non avremo risposte certe da parte dei vertici regionali».

« Lasciare ricercatori e personale di ricerca per 24 mesi senza stipendi non solo è una beffa per tutti i lavoratori, ma è anche un danno per la nostra Regione che rimane ancorata al palo ed è molto lontana dall’Idea di innovazione e progresso sbandierato in campagna elettorale da chi oggi governa l’Abruzzo», ha commentato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi.