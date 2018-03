Serie A. Cessione (che non s'ha da fare) e il calvario fino a maggio: le spine del Pescara

PESCARA. Interrotte per il momento tutte le trattative per il passaggio di proprietà da Sebastiani a Iannascoli, al Pescara non resta che concentrarsi sul campo per chiudere nella maniera più dignitosa possibile una stagione priva di sorrisi e soddisfazioni. La sconfitta con l'Udinese ha ulteriormente messo a nudo l'inadeguatezza dell'organico a disposizione di Zdenek Zeman.

Neanche più il tecnico boemo appare in grado di trovare i correttivi giusti per limitare i danni e presentare una squadra quantomeno accettabile per lo spettacolo. Nulle le responsabilità di Zeman nella striscia di 3 sconfitte di fila, con giocatori fuori condizione, inadatti alla categoria e per caratteristiche ben lontani dall'idea di calcio di Zeman.

Sul fronte societario non è ancora detta l'ultima parola anche se le intenzioni del patron Sebastiani sono chiarissime: al di là dell'offerta congrua o meno di Iannascoli (6 milioni in caso di salvezza e 3 in caso di Serie B con ulteriori bonus legati ai risultati e la volontà di ereditare anche i debiti del club), non c'è nessuna intenzione di vendere il Delfino. Un po' per opportunità, un po' anche per ragioni personali, malgrado le contestazioni degli ultimi mesi con risultati e una gestione societaria imbarazzante, il presidente resta saldo al comando.

Per la squadra intanto è prevista oggi una doppia seduta di allenamento al Poggio degli Ulivi di città Sant'Angelo. Archiviate le ultime speranze di salvezza nonostante le continue sconfitte dell'Empoli (un delitto non aver neanche provato a salvarsi in un anno di incredibile mediocrità in fondo la classifica), si andrà a Bergamo domenica senza grandi aspettative. Potrebbe rientrare nella lista convocati Bahebeck, mentre sono da valutare le condizioni di Stendardo.



Andrea Sacchini