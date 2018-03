Morte Simone Daita: medico legale in aula: «2 pugni e perse sensi»

CHIETI. E' cominciato con l'audizione dei testimoni il processo in Corte d'Assise a Chieti - presidente Geremia Spiniello, giudice a latere Isabella Allieri - per la morte di Simone Daita, avvenuta il 15 marzo 2015 due settimane dopo che l'uomo, 53 anni, fu colpito al volto nella notte davanti a un bar in piazza Vico a Chieti.

Per la morte di Daita, sopraggiunta dopo due settimane di coma, i famigliari si sono costituiti parte civile; sotto processo per omicidio preterintenzionale è finito Emanuele D'Onofrio, 24enne di Chieti, che oggi era in aula, assistito dall'avvocato Roberto Di Loreto.

D'Onofrio, che quella notte si fece a sua volta visitare al pronto soccorso ove gli venne riscontrata una contusione al mento, sentito dalla Squadra Mobile durante le indagini ha sostenuto di aver reagito con un solo pugno a un pugno che gli era stato sferrato da Daita.

Secondo il medico legale e consulente della Procura di Chieti, Cristian D'Ovidio - che su Daita effettuò un'ispezione cadaverica - furono invece due i colpi "scientificamente provati" sul viso della vittima; quando cadde a terra, ha ricostruito il medico, Daita aveva già perso i sensi.

Un quadro emorragico esteso quello riscontrato.







Prima della colluttazione con D'Onofrio, Daita quella notte si sarebbe rivolto a un amico dell'imputato.

«Mi ha chiesto una sigaretta, ma non la avevo, ha detto che mi avrebbe aspettato fuori - ha riferito il testimone in aula - Mi ha minacciato. Ho deciso di ignorarlo perché temevo una reazione».

Ai giudici ha poi detto di non aver visto il momento in cui Daita fu colpito.

«Dopo che è caduto a terra si è formato un capannello, ci siamo avvinati tutti per sincerarci delle sue condizioni».

Una ragazza presente quella sera ha riferito che Daita era «alterato» e che rivolgendosi a D'Onofrio «parlava strano ed Emanuele era infastidito».

«Daita ha colpito Emanuele - ha raccontato la ragazza - gli si è buttato addosso e gli ha dato un pugno. Sono andata nel gazebo, ero di spalle, ho sentito un tonfo e Daita era per terra».

La prossima udienza è stata fissata al 12 giugno per ascoltare altri testimoni.