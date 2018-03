Delfino Pescara. Iniziano le grandi manovre per il futuro: bloccato Mancuso

PESCARA. In attesa del match di domenica con l'Udinese e delle ultime giornate di campionato, per il Pescara è già tempo di guardare al futuro con l'obiettivo di ricostruirsi una solida credibilità e lasciarsi alle spalle le delusioni del 2017. È in dirittura d'arrivo infatti l'accordo con Giuseppe Mancuso, punta 24enne in scadenza con la Sambenedettese e protagonista di una stagione sensazionale in Lega Pro. Il club marchigiano con una nota ufficiale ha rinunciato alle trattative per il rinnovo del contratto e i biancazzurri al momento sono in prima fila davanti altre squadre di B.





Nel frattempo non si registrano passi in avanti per la cessione del club. Nonostante le prime richieste di due diligence siano state seccamente respinte da Sebastiani, per Danilo Iannascoli non è ancora arrivato il momento di alzare bandiera bianca. La situazione per l'ex Ad del Delfino però non è confortante, con l'attuale patron tutt'altro che disponibile a trattare la cessione delle proprie quote azionarie. Iannascoli nelle prossime settimane avanzerà un'offerta concreta alla quale Sebastiani dovrà rispondere senza troppi giri di parole.

Intanto la squadra prosegue gli allenamenti in vista del match dell'Adriatico contro l'Udinese. Sempre allenamento differenziato per Campagnaro, mentre Bahebeck e Gilardino salteranno anche l'impegno di domenica. Per quest'ultimo in particolare possibile una rescissione del contratto nei prossimi giorni per i noti fastidi al ginocchio. Fuori causa con l'Udinese anche Coda, appiedato per un turno dal giudice sportivo, che dovrebbe essere rimpiazzato da Fornasier. In dubbio Bovo.





Andrea Sacchini