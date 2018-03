Delfino Pescara. È ormai caduta libera. Anche l'effetto Zeman è svanito

PESCARA. Dopo il grande impatto all'esordio con 3 punti d'oro ottenuti col Genoa, l'effetto Zeman va velocemente ad esaurirsi. Non certo per colpe da dare al boemo, che con lo scarso materiale umano a disposizione e i tanti giocatori costretti ai box per vari infortuni proprio non riesce ad incidere né sulla testa né sulle qualità dei giocatori. La sconfitta di Genova con la Sampdoria, eccezion fatta un buon Pescara a tratti nel primo tempo, ha fatto emergere alla lunga i soliti limiti strutturali dell'organico. Senza elementi in grado di prestarsi facilmente al gioco del boemo, la squadra è lentamente e inesorabilmente crollata mentalmente e fisicamente col passare dei minuti. A fine gara il boemo è stato abbastanza duro con i suoi giocatori, che al di là dell'impegno a tratti encomiabile soffrono in maniera importante l'impatto con la categoria.

«Non è certo quella vista con la Sampdoria la squadra che ho in mente» – ha dichiarato un amareggiato Zdenek Zeman a fine gara – «il primo tempo non mi è dispiaciuto, abbiamo contrastato bene l'avversario e siamo ripartiti in qualche occasione. Male nella ripresa dove non siamo stati incisivi e abbiamo commesso troppi errori in difesa. Voglio la squadra più aggressiva, quello che sto vedendo non è il calcio che ho in mente...».

Nel frattempo l'ennesima domenica di campionato è trascorsa senza grandi scossoni in fondo la classifica. L'Empoli continua a perdere (2-0 in casa col Genoa) così come il Palermo, che in vantaggio a Torino si è fatto rimontare nel finale da un Belotti stratosferico (tripletta, la seconda in Serie A). Benino soltanto il Crotone, che però allo Scida non è andato oltre uno 0-0 che cambia poco in ottica salvezza.



Andrea Sacchini