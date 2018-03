D’Alfonso benedice la nuova stagione dell’Arta targata “Chiavaroli”

PESCARA. La sede della direzione tecnica ed amministrativa dell'Arta, situata in via Marconi 181, a Pescara, nella struttura ancora conosciuta come "ospedaletto", entrerà presto nella piena e totale disponibilità dell'Agenzia regionale di tutela ambientale.

Lo ha assicurato il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, questa mattina, in occasione della presentazione del nuovo direttore generale, Francesco Chiavaroli.

Una porzione di fabbricato, pari a circa un quarto, è di proprietà della Asl di Pescara ma il presidente D'Alfonso si è impegnato per creare le condizioni per determinare ulteriori spazi di lavoro a beneficio dell'Arta.

«Oggi sono venuto qui, - ha dichiarato - non senza aver ringraziato chi lo ha preceduto, per riconoscere il valore di questo nuovo corso dell'Arta che, con il direttore generale Francesco Chiavaroli, inizia la sua terza fase con l'obiettivo ambizioso di porsi come punto di riferimento centrale sia nelle attività di monitoraggio ambientale che come fulcro dello sviluppo sostenibile. Infatti, - ha aggiunto - chi lavora all'Arta dovrebbe rapportarsi al mondo dell'imprenditoria con un atteggiamento di 'promiscuità collaborativa' con chi fa impresa facendo in modo che le aziende rispettose delle leggi abbiano facilità di produzione di ricchezza».

Un contratto di servizio con specifica copertura finanziaria e normativa in linea con le leggi nazionali e regionali e un dettagliato piano di innovazione tecnologica sono, a giudizio del Presidente, gli strumenti di cui l'Arta deve dotarsi necessariamente per portare avanti con efficacia e velocità le sfide per la qualità dell'ambiente in Abruzzo.

Un aspetto non secondario è poi quello della formazione.





D'Alfonso si è detto convinto che «con la direzione Chiavaroli si raggiungeranno tutti gli obiettivi anche rispetto alle attività territoriali che in qualche caso ha prodotto disordine ed incoerenza». «I risultati non sono e-mail o carte – ha ammonito – il vero momento magico è l’assunzione di responsabilità e Chiavaroli ha questa impostazione mentale, che in pochi posseggono in questa regione».

«Come Arta – ha sottolineato il Direttore Chiavaroli - abbiamo la piena consapevolezza del ruolo centrale doppio che rivestiamo, per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Per questo mi sono innanzitutto adoperato per riallacciare i rapporti istituzionali a livello locale e nazionale. Tra le altre priorità ho quella di rendere l'azione amministrativa efficace e veloce, perché oggi il fattore tempo è determinante».

Infine, il presidente ha voluto anche ricordare la competenza e l'impegno dell'ex direttore tecnico dell'Arta, Giovanni Damiani, appena andato in pensione.