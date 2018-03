Cessione Pescara calcio. Non si muove foglia. Sebastiani verso la permanenza

PESCARA. Malgrado la volontà di entrambe le parti di avviare una trattativa lontano dai clamori dei media, appare sempre più in salita la mediazione per il passaggio di proprietà da Daniele Sebastiani a Danilo Iannascoli.

Da diverso tempo l'ex AD gioca a carte scoperte, spinto dalla voglia di dare qualcosa in più ad una piazza che accoglierebbe di buon grado il cambio al vertice del club.

Di cedere però, almeno per il momento, Daniele Sebastiani non sembra averne la minima intenzione. Non almeno nell'immediato dopo il colpo Zeman e le fondate speranze di rivivere il prossimo anno una stagione da sogno come fu l'oramai lontanissimo 2012.

La squadra nel frattempo dopo il ko di Verona col Chievo (il 20esimo stagionale sul campo in 26 incontri), completerà oggi la preparazione in vista dell'anticipo di domani pomeriggio (ore 18,00) a Marassi contro la Sampdoria. Solita emergenza per il tecnico Zdenek Zeman, che gioco forza medita diversi cambi rispetto la formazione che ha distrutto il Genoa ma ha perso senza colpo ferire al Bentegodi 7 giorni dopo. In difesa Crescenzi potrebbe spuntarla su Biraghi. A centrocampo Muntari insidia Bruno per una maglia da titolare (l'italiano però è sempre in vantaggio), mentre non dovrebbe cambiare nulla in attacco con la fiducia al tridente formato da Caprari e Benali ai lati di Cerri. Ancora fuori dalle scelte del tecnico causa infortuni Bovo, Vitturini (che potrebbe essere lanciato dal boemo nelle prossime partite in vista dell'anno prossimo), Campagnaro, Bahebeck, Gilardino e Mitrita. Oggi allenamento al mattino al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, poi la successiva partenza in charter per Genova.



Andrea Sacchini