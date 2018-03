Delfino Pescara. Querelle Sebastiani-Iannascoli. Si continua a trattare

PESCARA. Altro capitolo importante nella querelle tra Sebastiani e Iannascoli per il passaggio di consegne della maggioranza delle quote del Delfino. Ieri il patron Daniele Sebastiani, per mano dei suoi legali, ha inoltrato mail a Iannascoli aprendo ad una possibile cessione del club. L'attuale proprietario del Pescara Calcio a 5 nei giorni scorsi aveva inoltrato una PEC nella quale richiedeva una due diligence per valutare lo stato economico e patrimoniale della società. Iannascoli infatti vuole vederci chiaro prima di poter formulare una offerta precisa e si è detto disponibile a far valutare il sodalizio adriatico anche ad una società terza.

Passi avanti dunque per la cessione (o no) del 70% del pacchetto azionario nelle mani di Sebastiani.

Non che prima le intenzioni dell'ex AD biancazzurro non fossero chiare, ma adesso alle parole si è passati ai fatti. La palla passa ora a Daniele Sebastiani, che al di là delle dichiarazioni di facciata sarà chiamato a breve a dare una risposta definitiva all'offerta del gruppo guidato da Iannascoli.

Nel mentre la squadra dopo il disastro di Verona col Chievo non ha osservato giorni di riposo. A parte Bovo, Vitturini e Mitrita. Lavoro differenziato per Gilardino mentre Bahebeck e Fiorillo hanno accusato sintomi influenzali. Solite terapie per Campagnaro.

Sabato alle ore 18,00 l'anticipo di campionato a Genova contro la Sampdoria, gara che a Zdenek Zeman evocherà sicuramente dolci ricordi (con un successo al Marassi il suo Pescara conquistò la promozione in Serie A).



Andrea Sacchini