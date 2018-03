Frane, impossibile ricostruire: contrade colpite saranno delocalizzate

L’AQUILA. Prima di decidere quali interventi definitivi effettuare sulle tre frane di Ponzano di Civitella del Tronto (Teramo), Castelnuovo di Campli (Teramo) e Casoli di Atri (Teramo) saranno necessari ulteriori approfondimenti e sarà difficile, se non impossibile, ricostruire abitazioni e altro sui tratti interessati dal movimento franoso.

I nodi vengono al pettine ed ora si inizia a comprendere la gravità di quanto accaduto nei primi mesi del 2017. A franare sono interi costoni anche densamente abitati dove in passato forse sarebbe stato opportuno valutare più attentamente i rischi. Poi gli eventi meteorologici hanno accelerato un dissesto idrogeologico già noto in molte zone colpite dalle devastanti frane. Ed è chiaro che è impensabile tornare a costruire proprio in quelle stesse zone.

Dovrà per forza di cose scattare un piano di delocalizzazione di intere contrade con tutto quello che comporta in termini di tempo e costi per le infrastrutture connesse.

Succederà a Campli e Civitella del Tronto.





È quanto emerso ieri pomeriggio dalla riunione all'Aquila tra responsabili e tecnici della Protezione Civile nazionale e locale e i sindaci dei tre Comuni interessati.

Questi ultimi chiedono a gran voce l'estensione del decreto sisma alle frane, che permetterebbe ai privati di vedersi coperti i danni alle abitazioni.

«Nel corso della riunione abbiamo illustrato le diverse emergenze - ha detto il sindaco di Campli, Pietro Quaresimale - ponendo con forza la questione del futuro delle famiglie sgomberate. A giorni dovrebbe uscire l'ordinanza di protezione civile relativa agli interventi in somma urgenza, mentre per la messa in sicurezza definitiva bisognerà fare ulteriori approfondimenti e monitoraggi».

Una riunione importante, ma solo la prima di un lungo percorso.

«È positivo che i tecnici del Cnr torneranno a breve sulle tre frane - ha detto il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi - dove serviranno ulteriori monitoraggi per vederne l'evoluzione. Una riunione interessante, ma solo la prima di un percorso. Fondamentale per noi è l'emendamento al decreto, anche per la tutela dei privati rispetto ai danni subiti dagli immobili».