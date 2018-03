La maggioranza Alessandrini costretta a ritirare la delibera sul «parco depurativo»

PESCARA. La Regione veloce è un flop e può essere anche pericolosa. La fretta (ma si tratta comunque di una procedura che dura da almeno un anno) ha fatto segnare un ulteriore punto a sfavore della giunta Pd Alessandrini.

Troppi errori, omissioni, incertezze ed un cambio in corsa che non è bastato per approvare la delibera per l’ufficializzazione dell’avvio della procedura per la costruzione del nuovo depuratore… ops.. della «nuova filiera depurativa», come è stata chiamata aggiornando la proposta che sarebbe dovuta essere approvata oggi in consiglio.

Dopo il dibattito ed il fermo no delle opposizioni, invece, la maggioranza di centrosinistra è stata costretta al ritiro integrale del documento non ritenedosi sufficienti gli emendamenti pronti.

Problemi nati da un cambio di rotta che si è palesato solo negli ultimi giorni ma per ragioni che non sono state chiarite.

Non si costruisce più un nuovo depuratore ma non si sa di che cosa la città di Pescara ha bisogno per risolvere l’annoso problema dell’inquinamento ‘istituzionale’ cioè

ad opera di impianti pubblici (non più dunque gli scarichi abusivi e ‘assassini’ ai quali per decenni è stata data l’intera colpa).

La fretta e la pressione per l’approvazione del Pd non sono servite benchè servisse solo un atto di indirizzo, più che altro per individuare le aree dove insediare la nuova ed indefinita opera.



Erika Alessandrini (M5s) ha fatto notare come da mesi si susseguano incontri tra enti alla presenza esclusivamente di politici o nominati dalla politica i quali fino a poco tempo fa dicevano «che per salvare il mare era necessario un nuovo depuratore, ora, invece, ci dicono che non serve più ma non è chiaro di cosa abbiamo bisogno. Si puntano poi delle aree che non sono nella disponibilità del Comune. Allora si cambia l’oggetto della delibera da approvare ma quelle aree rimangono lo stesso. Secondo il nostro parere bisognerebbe tecnicamente capire prima cosa si debba costruire e poi individuare le aree più idonee».

Il gruppo dei grillini ha dunque invitato al ritiro del documento ed ha assicurato così collaborazione per fare in fretta e andare avanti nella ricerca della soluzione.

Il capogruppo Pd, Marco Presutti ha rigettato l’invito e spiegato che c’è bisogno della delibera e del voto per evitare di impantanarsi.

Più chiaro e diretto Carlo Masci: «c’è un vulnus: non sappiamo che cosa ci serve per risolvere i problema dell’inquinamento. Vogliamo evitare che cominci la giostra del balletto di cifre di quelle aree che, una volta individuate, possano dare luogo ad atti speculativi. Credo che si possa trovare il modo per stralciare una situazione che crea problemi ad una parte di quest’aula.

Noi vogliamo arrivare ad una posizione comune anche perché avete dimostrato assoluta incapacità di risolvere problemi da soli».

Masci ha poi sottolineato un punto non secondario: «ma questo cambio di rotta di oggi a che cosa è dovuto? Qual è questo tecnico che ha detto che prima ci voleva un nuovo depuratore e poi che non ci vuole più? Ci sono carte? Il vice sindaco Del Vecchio ha risposto ‘ne abbiamo parlato. Non c’è un documento’».



Lo stesso Del Vecchio ha continuato il pressing per l’approvazione sottolineando che il problema è vecchio quanto il depuratore: «e come si fa ad andare avanti senza individuare le aree? Da febbraio 2016 attivata istruttoria per capire quale sia la soluzione possibile. Le aree? Sono tutte adiacenti al depuratore che c’è di strano?».



Una istruttoria che fino a pochi giorni fa aveva individuato una soluzione poi cambiata.



In effetti lo scorso mese di settembre la stessa giunta comunale, recependo le volontà del presidente D’Alfonso, aveva approvato una delibera di giunta che ora dovrà essere rimangiata.



La delibera approvata recitava: «L’Amministrazione ritiene strategica la realizzazione di un nuovo depuratore a servizio della Città di Pescara (…) A tal fine si impegna ad attivare tutte le necessarie procedure per l’individuazione di un’area ove procedere alla costruzione del nuovo impianto fra quelle che allo stato attuale vengono ritenute le più funzionali ed idonee dal tavolo istituzionale insediato».



E le aree individuate allora in effetti sono quasi le stesse inserite nel documento di oggi.

Si tratta dell’area denominata “ex-Cogolo”, di proprietà privata, sita in via Breviglieri; dell’area denominata “Sansificio”, di proprietà privata, sita in via Torretta; dell’area di proprietà della ATTIVA S.p.a., sita in via Fiora di Pescara.

Nella precedente delibera c’era anche un’area di proprietà comunale prospiciente l’attuale depuratore che però è sparita dalla bozza di delibera arrivata in consiglio.







«La delibera», è il commento dei Gruppi di Forza Italia, Pescara in Testa e Pescara Futura, «era completamente sbagliata e il vicesindaco Del Vecchio oggi l’ha dovuta ritirare per riscriverla completamente. Si è conclusa come previsto la tormentata vicenda di una delibera che non aveva i piedi per camminare: oggi, come gruppi di centro-destra, abbiamo presentato le nostre proposte di modifica del provvedimento, e auspichiamo che da parte di una maggioranza tanto pasticciona si dimostri finalmente buon senso nelle loro valutazioni, non trincerandosi dietro posizioni pregiudiziali o dietro l’unico obiettivo di correre per fare appalti, un atteggiamento che inevitabilmente fa sorgere sospetti».

«Ormai è stato chiarito in via definitiva», ha detto il Capogruppo di Forza Italia, Marcello Antonelli, «Pescara non avrà un secondo depuratore, ma nella delibera portata avanti dal vicesindaco Del Vecchio si propone la realizzazione di opere per una filiera depurativa, opere che comunque non saranno mai pronte prima di due o tre anni. Quindi sbagliato il frontespizio della delibera, sbagliata tutta la relazione e sbagliato il deliberato, era impossibile pensare di ‘correggere’ il documento, che andrà riscritto da zero dicendo la verità sulle finalità dell’amministrazione Alessandrini».



Sabato, intanto si è tenuto un tavolo congiunto con i balneatori, nel quale si è fatto nuovamente il punto della situazione e si è discusso sulla problematica nella speranza di arrivare ad una azione reale ma praticamente impossibile per salvare la prossima stagione balneare.