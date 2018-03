Teramo. Maltempo: crollate case pericolanti a Cermignano. Ss.81 chiusa

TERAMO. Crollate le due case adiacenti la strada statale 81, a Cermignano (Teramo), proprio nel tratto chiuso ieri al transito dall'Anas per il pericolo crollo. "Si tratta di due abitazioni che insistono sulla statale 81, in un tratto che attraversa il paese, sgomberate già nel 2015 per via dei danni subiti a causa del dissesto idrogeologico - aveva spiegato ieri il sindaco Santino Di Valerio - Abitazioni che erano lesionate e che adesso rischiano di crollare". Il tratto di statale, quindi, al momento rimane chiuso.