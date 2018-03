Maltempo Pescara, Di Marco: «fatto tutto quello che si poteva fare»

PESCARA. «Al 118 abbiamo dei target di 7 minuti per arrivare sui luoghi dove servono i soccorsi e se a Rigopiano sono servite 12 ore significa che nulla ha funzionato».

E’ la riflessione ‘tecnica’ del consigliere provinciale di minoranza, Lorenzo Silli, che al 118 ci lavora. Silli ieri in Consiglio provinciale ha espresso le perplessità per quello che è accaduto il 18 gennaio scorso a Farindola e sottolineato: «al 118 siamo una squadra e se una squadra non arriva sul campo a causa della neve perde 3-0 a tavolino. Noi in quei giorni abbiamo perso 31-0».

Il riferimento è alle 29 vittime dell'Hotel Rigopiano e alle due persone morte a Brittoli (Pescara).

Maurizio Giancola, altro consigliere di centrodestra, ha rimarcato: «Non ci è piaciuto il piano neve e non ci è piaciuta la comunicazione fatta sul piano neve, che il 6 gennaio è stato spacciato come il non plus ultra, enfatizzando i 90mila euro di finanziamenti arrivati dalla Regione, e che pochi giorni dopo si è rivelato fallimentare».

Nella lunga discussione i consiglieri provinciali di minoranza hanno manifestato l’interesse a capire se qualcosa, e cosa, non abbia funzionato nella macchina per l’emergenza e dei soccorsi. Il Presidente Antonio Di Marco ha risposto punto per punto a tutte le domande descrivendo la situazione in cui la Provincia si è trovata ad operare davanti ad un’emergenza neve davvero eccezionale.



L'esponente della maggioranza Vincenzo Catani ha replicato che «certo, si poteva fare meglio, ma il bollettino del 17 gennaio annunciava una nevicata di 12-13 centimetri l'ora, mentre nella notte tra il 17 e il 18 gennaio si sono verificati accumuli di 2-3 metri di neve in tre ore».

Al presidente della Provincia, Antonio Di Marco, il compito di fare due calcoli: «alla fine di questa esperienza abbiamo speso 450mila euro, che vanno a debito di bilancio e che la Regione dovrà appianare. Dal 2014 sono stati risparmiati un bel po' di soldi, visto che svolgiamo il nostro incarico in Provincia gratuitamente e, dunque, intendo chiedere al Governo che quei soldi restino a noi, perchè in questo modo sarebbe possibile acquistare tante nuove turbine».

«Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, costringendo i nostri dipendenti a turni massacranti e servendoci di mezzi vecchi e non adeguati alla portata delle nevicate. Ma sono consapevole che bisogna fare di più. Dobbiamo avere nuovi strumenti per operare nell’emergenza. Per questo non si può ignorare che la battaglia dell’Unione Province d’Italia che sto portando avanti insieme al Presidente nazionale serva anche a questo: a ridare dignità alle funzioni che le Province continuano ad esercitare per la sicurezza del territorio».

Proprio ieri, intanto, in sede di Conferenza unificata Stato/Regioni/Città è stata accolta la richiesta dell’UPI di azzerare il taglio di 650 milioni per le Province previsto nella legge di bilancio 2017. La prima richiesta è stata accolta. Ora si aspettano nuovi importanti modifiche alla Finanziaria, come quelle di assegnare altri 250 milioni di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali e di altri 300 milioni del fondo Anas per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali. «Ma di questo – ha concluso– parlerò sabato mattina nel corso di un incontro con i parlamentari del collegio pescarese, convocati in Provincia, alla presenza di Sindaci e Consiglieri provinciali».



«SOLDI DEL MASTERPLAN IN 3 ANNI»

E’ stato poi approvato un ordine del giorno che invita il presidente della Provincia a mettere in atto tutti i provvedimenti e le attività necessari affinché: il Governo conceda alla Regione Abruzzo che lo stanziamento del “Masterplan” venga erogato in 3 anni (e non in 10), che la Giunta Regionale rimoduli ed implementi la programmazione in favore degli Enti Locali che devono avere i fondi per il contrasto del dissesto idrogeologico alluvionale e valanghifero; che la Giunta Regionale si adoperi per la messa in sicurezza sismica di tutto il patrimonio pubblico della Provincia di Pescara, ad iniziare dalle strutture sanitarie e dalle scuole.



Si chiede inoltre che nelle aree colpite dall’emergenza maltempo e dal sisma siano posticipate le scadenze fiscali, contributive e bancarie dirette e presso terzi e sia potenziato il sistema di aiuto all’accesso al credito, in particolare dei confidi; vengano previsti ulteriori e più corposi interventi da parte della Regione e del Governo nel campo agricolo, per il risarcimento dei danni subiti alla produzione agricola e zootecnica.

Infine l’o.d.g ribadisce le due richieste già approvate in sede di assemblea dei Sindaci: ovvero quella che la Regione Abruzzo anticipi ai Comuni e alla Provincia l’erogazione immediata di tutte le somme necessarie a far fronte ai lavori di somma urgenza come indicate nelle schede fornite dai Comuni, e di aderire alla manifestazione che si terrà a Roma il 2 marzo p.v. per sensibilizzare il Governo e il Parlamento ad adottare i provvedimenti normativi consequenziali a quanto avvenuto.