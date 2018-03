Emergenza maltempo nel Teramano, 50 sindaci pronti a marciare a Roma

TERAMO. Sono attese non meno di due-tremila persona alla manifestazione organizzata dalle istituzioni locali teramane per giovedì prossimo, 2 marzo a Roma, in una piazza ancora da definire in base alle comunicazioni della questura capitolina.

Sindaci e presidente della Provincia con le fasce e con i gonfaloni, ma anche organizzazioni sindacali, associazioni, imprese, professionisti e semplici cittadini sono annunciati in corteo nella capitale per manifestare per veder riconosciuti i diritti e i sostegni rispetto alle calamità naturali del mese di gennaio, in quella che è stata definita nel Teramano soprattutto, come la "tempesta perfetta", con una eccezionale nevicata di giorni, quattro scosse di terremoto sopra la magnitudo 5, senza linee di comunicazione per lunghe ore e senza corrente elettrica fino anche a 14 giorni di fila.

Ieri in Provincia di Teramo si è tenuta un'assemblea dei sindaci, convocata dal presidente Renzo Di Sabatino, alla quale anni partecipato anche l'assessore regionale Dino Pepe e i consiglieri regionali Paolo Gatti e Mauro Di Dalmazio.

«Sarà una manifestazione pacifica - ha detto Di Sabatino - e bella. Abbiamo chiesto ai sindaci di organizzare un pullman per ogni Comune. Speriamo ci siano tanti cittadini, che ci si riappropri della piazza reale per lasciare adesso quella virtuale dei social: vediamo tanto malessere e tanta richiesta di fare qualcosa - ha aggiunto il presidente della Provincia -, adesso chiediamo noi ai cittadini di fare qualcosa e di venire con noi a Roma».

Secondo il vice presidente del consiglio regionale Paolo Gatti, «'la provincia di Teramo in particolare ma anche tanti pezzi dell'Abruzzo hanno subito grandi danni materiali e morali di fronte ai quali si è mostrata tutta l'inadeguatezza della risposta dello Stato con provvedimenti che hanno fatto solletico ai conigli. Confido nel fatto che abbiamo l'orgoglio dell'appartenenza a questo territorio - ha concluso Gatti -, di partecipare a una manifestazione seria per essere ascoltati, per farci capire per riportare migliori risultati possibili per dare presente e prospettiva di futuro alla provincia di Teramo e ai pezzi di Abruzzo così pesantemente colpiti dalle calamità naturali».





Intanto Francesca Di Egidio e Valerio Pelusi, coordinatori comunali Futuro In Teramo chiedono interventi di carattere eccezionale: «i provvedimenti finora adottati dal Governo centrale vanno necessariamente riempiti di contenuti concreti e solide basi finanziarie. L’area del Cratere va allargata inserendo i comuni del teramano e non solo che sono rimasti inspiegabilmente fuori dall'impianto normativo».

I due chiedono anche che la città di Teramo venga assimilata ai piccoli Comuni del cratere e sganciata dalle disposizioni inerenti i grandi centri, avendo vissuto quella che lo stesso Governo ha definito "la tempesta perfetta".

Il comitato #Cratere Trasparente annuncia per la mattina di domenica 26 Febbraio una manifestazione, con cittadini e sindaci della zona pedemontana del Gran Sasso. Una passeggiata da piazza del municipio di Colledara fino il piazzale antistante il santuario di San Gabriele. «Alla manifestazione - dice il Comitato - aderiranno anche i Comuni che sono già nel cratere, come Castelli e Tossicia per ribadire che ci sono tante altre criticità sul territorio non affrontate: lo stato precario di infrastrutture, viabilità, economia e il preoccupante fenomeno dello spopolamento. La manifestazione vuole porre in evidenza anche i disagi dei Comuni che ancora non sono inseriti nel cratere sismico, come Isola del Gran Sasso, Colledara, Castel Castagna, Fano Adriano, Pietracamela, Penna Sant'Andrea e Basciano e chiedono di farvi parte».