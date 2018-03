Delfino Pescara. Zeman e la salvezza impossibile... si parte dal Chievo Verona

PESCARA. Tribune del Poggio degli Ulivi piene e primi applausi per la truppa biancazzurra. L'arrivo di Zdenek Zeman (che è coinciso con la prima vittoria dopo 40 partite in A senza successi) ha portato quell'aria nuova e quell'entusiasmo che in casa Pescara non si respirava dal finale della scorsa stagione. Il boemo ha riaperto gli allenamenti a sportivi e semplici curiosi, risvegliando nella piazza pensieri positivi per una salvezza quasi impossibile. L'incertezza infatti è d'obbligo quando si parla del boemo, abituato nella sua lunga carriera in Italia ad imprese storiche e a rimonte eccezionali.

Le poche speranze rimaste di salvezza non possono prescindere da 2 buoni risultati nelle prossime trasferte di Verona e Genova. Si inizia domenica con il Chievo Verona reduce da un pesante ko interno con il Napoli e da una serie di risultati altalenanti. I clivensi, dopo i complimenti della prima metà di stagione, hanno accusato un calo fisiologico dettato anche dalla tranquilla posizione di classifica. Gli uomini di Zeman però non dovranno compiere l'errore di pensare che l'undici di Maran possa lasciare strada libera ai biancazzurri, reduci sì dal 5-0 col Genoa ma pur sempre schiavi dei limiti tecnici e caratteriali dell'epoca Oddo.





«Le speranze di salvezza non sono molte» – ha ammesso il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani – «mi aspettavo che con Zeman potesse scattare qualcosa nella testa dei ragazzi. Se vogliamo avere qualche speranza dobbiamo continuare a vincere e non far sì che la partita con il Genoa sia stato solo un episodio solitario. Oggettivamente la salvezza resta un miracolo, dobbiamo pensare partita dopo partita, poi vedremo alla fine dove saremo».

Con il Chievo, out Gilardino e Bahebeck, spazio nuovamente a Cerri al centro dell'attacco con Benali e Caprari esterni d'attacco. A centrocampo più Bruno di Brugman dopo la prova sontuosa offerta domenica con il Genoa. In difesa potrebbe trovare spazio dal primo minuto Bovo, ormai recuperato al 100%. A fargli spazio Coda, con Stendardo certo del posto.









Andrea Sacchini