Grido di allarme dei sindaci fuori cratere: «a rischio blocco oltre mille pratiche»

PESCARA. Anche la Provincia di Pescara, con i suoi 46 Sindaci, sarà a Roma, giovedì prossimo 2 marzo, per manifestare davanti alla sede del Parlamento contro l’ultimo decreto del Governo e per chiedere con forza nuovi provvedimenti per far fronte all’emergenza che ha riguardato tutti i Comuni del pescarese.

E’ una delle decisioni assunte due giorni fa, durante l 'assemblea dei Sindaci della Provincia di Pescara, convocata dal presidente Antonio Di Marco per fare una ricognizione dei danni subìti in seguito alle nevicate del mese scorso in tutti i Comuni del pescarese. Ogni Sindaco intanto ha prodotto una scheda, che ha consegnato all’inizio dell’Assemblea, in cui veniva riportato l’elenco dei danni subiti nel territorio comunale e le risorse già impiegate per far fronte alle emergenze determinatesi sulla viabilità comunale, negli edifici pubblici, e per integrare il piano neve comunale.

Nel corso dell’assemblea è stato dato spazio ad ogni singolo Sindaco (presenti tutti i Comuni, ad eccezione di Lettomanoppello, Pescosansonesco e Roccamorice) per illustrare brevemente le maggiori criticità: ne è uscito un quadro a dir poco preoccupante.

«Un grido d'aiuto che non può rimanere inascoltato – dichiara Antonio Di Marco – e che deve arrivare anche al Governo centrale, poiché le risorse sono necessarie e i danni sono immani. Noi chiediamo che vengano erogate ai Comuni delle somme necessarie a far fronte a tutte le misure emergenziali già messe e da mettere in campo dalle amministrazioni comunali, finora quantificate in quasi 60 milioni di euro, e senza contare i danni alle imprese private, all’immagine turistica e all’indotto che ne deriva. E per dimostrare la nostra determinazione saremo presenti a Roma alla manifestazione del 2 marzo, perché vogliamo sensibilizzare Governo e opinione pubblica sulla necessità di intervenire immediatamente per risollevare la nostra terra così provata».



I PROBLEMI CONTINUANO

Intanto dal mese di giugno 2016 i comuni sede degli UTR ‘di frontiera’ Cugnoli (PE), Goriano Sicoli (AQ), Montorio al Vomano (TE) e Navelli (AQ) non hanno ricevuto alcun rimborso per il pagamento del corrispettivo dei 23 consulenti - che quotidianamente si occupano dell’istruttoria dei progetti per la ricostruzione post-sisma, degli atti contabili e dell’effettuazione dei sopralluoghi previsti dalle relative O.P.C.M.. I Comuni stanno anticipando con proprie risorse però, la situazione non è ulteriormente sostenibile per il rispetto e la salvaguardia dei vincoli di bilancio.

La normativa in vigore non dà alcuna certezza sulle risorse destinate ai Comuni “Fuori Cratere”.

Se non interverranno modifiche migliorative in tal senso, si fermeranno tutte le attività effettuate dai professionisti incaricati dell’istruttoria delle pratiche post - sisma 2009, tutti i SAL e tutte le procedure in essere: rimangono bloccate tutte le 1.062 pratiche dei comuni convenzionati depositate presso gli UTR per un importo pari ad € 265.111.894,00, (di cui le pratiche evase dagli UTR sono 245, per un importo pari ad € 57.956.934,79).

Si stima che il costo complessivo della ricostruzione dei Fuori Cratere è pari a 680 milioni di euro con un totale di immobili inagibili pari a 3.800 e 1.384 agibilità ripristinate.

Il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee ha interloquito in maniera continuativa e pressante con il governo, senza però avere avuto risposte e riscontro in merito.





I Sindaci dei Comuni “Fuori Cratere” delle diverse Aree Omogenee di frontiera, convenzionati con gli UTR Comuni “Fuori dal Cratere” si sentono abbandonati e lanciano un forte grido d’allarme alle istituzioni competenti sul futuro della ricostruzione post – sisma 2009 dei Comuni FC, e sulle gravi ripercussioni che l’interruzione della stessa creerà sicuramente sull’intero territorio della Regione Abruzzo.

«Questa situazione di grave precarietà sta danneggiando pesantemente l’intero processo di ricostruzione, portandolo alla paralisi», raccontano i sindaci.

«Il nostro territorio non può permettersi di aspettare ulteriormente e di vedere compromesso il processo di ricostruzione post sisma che deve essere portato doverosamente e giustamente a termine».

Le conseguenze della chiusura degli Uffici UTR Comuni ‘’fuori cratere’’ sarebbero gravissime sull’attività di ricostruzione in corso, sull’economia della Regione, sui pagamenti dovuti alle ditte occupate, sull’indotto lavorativo creato, oltre che sulle risorse finanziarie pubbliche fino ad oggi impegnate nel processo di ricostruzione post sisma.