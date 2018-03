Consiglio Pescara, il Pd si spacca: rimandate delibere su depuratore e Pescaraporto

PESCARA. Erano due le decisioni che il Consiglio comunale di Pescara doveva prendere ieri: quella sul cambio di destinazione d’uso relativo alle costruzioni di PescaraPorto e la sospensione della delibera per l’ampliamento del depuratore di Pescara.

Forza Italia non reputa necessario un secondo depuratore accanto a quello esistente, meglio costruire vasche di depurazione o attendere gli esiti del potenziamento del primo. Insomma attendere, verificare, ragionare e valutare con calma prima di spendere decine di milioni ed avere fretta.

Ma prima delle questioni di merito bisogna affrontare quelle politiche tutte interne al Pd.

I riflessi della probabile scissione del PD a livello nazionale sono andati in onda ieri pomeriggio nel consiglio comunale di Pescara convocato.

Al momento dell'appello la maggioranza di centro sinistra non ha avuto il numero legale per iniziare i lavori, dei 21 consiglieri di maggioranza solo 10 hanno risposto all'appello.



«Gli assenti forse erano impegnati a comprendere come ricollocarsi politicamente dopo gli ultimi accadimenti», hanno commentato i consiglieri di Pescara in Testa, Guerino Testa, Alfredo Cremonese, Massimo Pastore, «Quello che è accaduto conferma ancora una volta le tante divisioni e contraddizioni che esistono all'interno di una maggioranza incapace di prendere decisioni su temi importanti e strategici per lo sviluppo della città. Una maggioranza oramai ridotta a brandelli e senza alcuna guida politica, che rappresenta la vera disfunzione funzionale della città . A questo punto sarebbe auspicabile che il sindaco Alessandrini prendesse atto del fallimento della sua maggioranza e quindi rassegnasse al più presto le dimissioni per la gioia dei pescaresi, oramai esausti di due anni e mezzo di malgoverno».

In compenso il Consiglio ha concesso il diritto di superficie di un terreno all’Ail per 20 anni per un importo complessivo di circa 2mila euro totali.

LA CNA INFURIATA

«Mentre l’Abruzzo è ancora alle prese con la contabilità dei danni provocati dal maltempo, e mentre il turismo ne subisce gli effetti più devastanti, il Consiglio comunale di Pescara non trova niente di meglio che far mancare il numero legale su opere che riguardano direttamente la gestione delle acque. Dunque, su aspetti decisivi legati alla balneazione e al futuro turistico del nostro territorio». Lo afferma il responsabile nazionale di Cna Balneatori, Cristiano Tomei, che si dice «francamente sconcertato per la scelta di mandare deserto, ieri pomeriggio, il Consiglio comunale della città convocato su un ordine del giorno all’interno del quale figurava la realizzazione del nuovo depuratore delle acque»: un’opera che dovrà servire, insieme alla città, anche San Giovanni Teatino e Spoltore.

A suscitare la delusione dei balneatori è soprattutto il messaggio lanciato all’opinione pubblica e agli operatori turistici: «A poche settimane dall’inizio di una stagione balneare sul cui capo peserà certamente l’immagine appannata che l’Abruzzo ha dovuto patire in ragione degli eventi terribili dell’inverno – dice Tomei – ci si attenderebbe da parte delle istituzioni un maggior senso di responsabilità. Non compete a noi entrare nel merito dei contrasti legati alla realizzazione di un’opera pubblica che certo non sorgerà domattina, ma che pure da più parti è stata giudicata strategica nell’azione di risanamento delle acque di balneazione; tocca a noi, di certo, osservare con rammarico l’ennesimo messaggio negativo lanciato all’opinione pubblica e agli operatori». Messaggio, accusa Tomei, «che è l’esatto opposto di ciò che l’emergenza della nostra regione sta vivendo e che richiederebbe coesione: e qui pare difficile separare le responsabilità, in un momento l’economia turistica abruzzese e della città richiede risposte concrete, e cerca di tornare alla normalità».



L’Ail aspettava questo passaggio tecnico per poter realizzare una sala da dedicare ad eventi culturali e scientifici che accompagnano da sempre l’attività dell’associazione. Nuovi spazi che, nel pieno rispetto di una tradizione di servizio e partecipazione attiva dell’Ail alla vita cittadina, saranno messi a disposizione della città, affinché ospitino anche altri eventi.