Delfino Pescara da record grazie al “mago” Zeman

PESCARA. È subito calcio spettacolo e record alla prima di Zeman sulla panchina del Pescara. Al di là della prima vittoria sul campo dopo 24 giornate di amarezze e contestazioni alla squadra, mai il Delfino aveva ottenuto nella sua storia in Serie A un così rotondo successo. Il 5-0 con il Genoa, che forse servirà poco alla salvezza, può dare però un senso al finale di stagione degli abruzzesi e aiutare il boemo a selezionare chi, in rosa, potrà dare una mano importante nella prossima stagione.

Sono bastati 90 minuti (mezz'ora in verità ossia il tempo di demolire il Genoa nel primo tempo) per riconquistare quella parte di piazza che aveva storto il naso al ritorno di Zeman dopo il brusco abbandono di 4 anni fa. Zemanlandia è tornata nella maniera più fragorosa e imprevedibile possibile: «non ho la bacchetta magica ma abbiamo fatto il possibile. La salvezza? Siamo ancora troppo lontani in classifica ma è una bella iniezione di fiducia e ci spinge a provare a crederci».

«Cerri mi ha sorpreso» – prosegue il boemo – «l'ho visto a Parma qualche anno fa e si diceva tanto bene di questo ragazzo. Speriamo continui in questo modo. Caprari? È un giocatore molto forte ma deve migliorare tatticamente. Tutta la squadra ha ampi margini di miglioramento e può fare ancora meglio. Certo sarà impossibile vincere altre gare in Serie A per 5-0...».

«Posso solo ringraziare i ragazzi perché abbiamo fatto insieme appena tre allenamenti ma hanno fatto vedere che se si impegnano e se rimangono concentrati possiamo fare bene: abbiamo rotto l'incantesimo», ha detto aggiungendo che il gol su calcio d'angolo «l'abbiamo provato una volta sola, ieri in allenamento», «Erano anni che lo provavo con tutte le squadre che ho allenato, ma non avevamo mai segnato».

Di nuovo sugli altari dopo le ultime debacle di Roma e Cagliari in Serie A, Zeman ha detto di sentirsi ancora «abbastanza giovane. Che sono vecchio lo dice l'età, ma io mi sento abbastanza giovane, il problema sono i giovani che sembrano settantenni mentre io me ne sento quaranta»

«La salvezza? Non dipende solo da noi ma anche dagli altri - chiarisce - Servirebbe che le tre squadre davanti si fermino e che noi andassimo avanti. Inoltre dobbiamo ancora incontrare la Juventus e quindi abbiamo già una partita in meno, anche se ci dobbiamo provare. Ci sono delle buone basi, oggi i ragazzi hanno risposto e cercheremo di migliorare. L'importante è che i ragazzi non pensino che sia finita. Fisicamente non li ho trovati bene, su questo aspetto dovremo lavorare molto».

Felice per il successo e la prima vittoria sul campo, Zeman è invece dispiaciuto per i pochi tifosi sugli spalti: «Mi sarebbe piaciuto se fossero venuti in tanti ad aiutarci - aggiunge - Oggi abbiamo fatto bene anche senza di loro e spero si convincano a tornare».

Zeman chiude dicendo che oltre al Pescara era stato cercato anche dall'estero, «lontano dall'Italia ma non dalla Cina. Lì non mi conoscono e non è cosa per me»

Il successo, rotondo al di là di ogni più incredibile sogno fino a 24 ore fa, se da un lato fa stampare un bel sorriso dall'altra fa nascere rimpianti molti rimpianti ai tifosi per un esonero, quello di Oddo, troppo tardivo dopo soli 6 punti conquistati sul campo in 24 partite. Una miseria che testimonia, al di là delle responsabilità prettamente tecniche, del feeling ormai perduto con i giocatori dopo la strepitosa cavalcata in A della scorsa stagione.



Andrea Sacchini