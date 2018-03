Sindaci teramani a Roma: «Il governo ci deve aiutare: il territorio frana»

TERAMO. Il decreto terremoto non piace ai sindaci teramani, visto che non tiene conto anche dei danni del maltempo, con i rappresentanti istituzionali di ben 19 comuni della provincia che questa mattina hanno partecipato all'incontro con l'onorevole Paolo Tancredi e il vice presidente del consiglio regionale Paolo Gatti, stilando tutta una serie di proposte da presentare all'attenzione del Governo e da portare, lunedì pomeriggio, sul tavolo dell'assemblea dei sindaci, in Provincia, per chiedere la massima condivisione da parte di tutti i colleghi in vista anche di una manifestazione a Roma da mettere in campo entro il mese di febbraio.

Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato sindaci o loro rappresentanti dei Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Arsita Atri, Basciano, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara,Corropoli, Sant'Egidio, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela e Teramo, gli amministratori hanno sottolineato «l'inadeguatezza dei provvedimenti assunti fino ad oggi rispetto ai danni economici e sociali patiti dalla provincia di Teramo» e stilato una serie di proposte, a partire dall'allargamento del cratere sismico e dall'equiparazione della città di Teramo agli altri comuni del cratere anche in tema di sospensione delle tasse.

Tra le altre richieste «l'inserimento del contributo di 10.000 euro per le case lesionate non agibili come accaduto per l'Aquila», l'introduzione del concetto di «calamità naturale integrata» (sisma e neve), aggravato dall'interruzione della energia elettrica «per eliminare il taglio di fondi alla Provincia, cosa che libererebbe almeno 15/20 milioni per i primi interventi sulle strade provinciali, e per apprestare agevolazioni urgenti, normative e finanziarie, per i Comuni, al fine di fronteggiare adeguatamente almeno l'emergenza», l'inserimento di ulteriori fondi per il mondo agricolo.

I sindaci chiedono inoltre l'inserimento nel decreto di una norma che consenta alla Regione Abruzzo e alle Regioni terremotate, di accendere un mutuo per la valutazione della vulnerabilità sismica e la rimodulazione del Masterplan di almeno il 50 per cento «affinché la metà della dotazione finanziaria sia finalizzata a progetti di sostegno al tessuto economico e sociale colpito dal sisma e dalle calamità naturali» senza escludere la possibilità di una zona franca.





IL DOCUMENTO DEI SINDACI TERAMANI

Nel documento che sarà sottoposto al Consiglio dei ministri si ripercorrono fatti e cifre di questa emergenza che dura da inizio anno.

Tutto il territorio della Provincia di Teramo, a partire dal 5 gennaio e fino al 10 gennaio è stato interessato da una prima perturbazione caratterizzata da intense ed abbondanti precipitazioni nevose fino al livello del mare a cui si è associato un forte generale crollo delle temperature con conseguenti diffuse gelate; su tutta la viabilità di competenza della Provincia di Teramo, la circolazione stradale è stata resa particolarmente difficoltosa dalla neve e dalle gelate.



Dal 15 gennaio, una vasta saccatura alimentata da aria fredda polare ha determinato una fase prolungata di maltempo, con profuse e sovrabbondanti nevicate, anche a quote basse, su tutto il territorio provinciale.



L’abbondante manto nevoso ha provocato il pressoché totale blocco alla circolazione sull’intero territorio provinciale e il conseguente isolamento di numerosi Comuni e annesse frazioni.

Sulla quasi totalità dei comuni della Provincia, si legge ancora nel documento dei sindaci, si è verificata interruzione di energia elettrica e di collegamenti telefonici per diversi giorni, mettendo in crisi sia le utenze domestiche che le attività produttive, nonché le operazioni di soccorso.





IL 18 GENNAIO: GIORNATA INFERNALE

Nella giornata del 18 gennaio quattro scosse di terremoto di intensità superiore a magnitudo 5 hanno ulteriormente compromesso la già gravissima situazione. Gli eventi tellurici, essendo stati determinati dalla nuova faglia di Campotosto, hanno interessato in maniera preponderante il territorio della Provincia di Teramo. Ciò ha, tra l’altro, determinato un cospicuo esodo della popolazione dal capoluogo verso i centri della costa, in parte coatto acusa degli sgomberi, in parte volontario.



L’eccezionalità della nevicata unitamente agli eventi sismici, i cui effetti si sono registrati quasi esclusivamente sul territorio della Provincia di Teramo, hanno determinato anche l’evacuazione della Prefettura e della Sala Operativa e lo spostamento del C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) presso altra struttura simicamente adeguata (Parco della Scienza).



Tutta la viabilità, compresa quella di competenza statale, è stata pregiudicata e, nonostante l'intensa attività svolta dai mezzi spazzaneve, sono risultate intransitabili circa il 90 % delle strade che insistono sul territorio provinciale, causando forti disagi alla popolazione, alle attività produttive e agricole.



I movimenti franosi e le slavine che sono stati generati dai potenti accumuli di neve hanno determinato la rottura delle tubature con conseguente interruzione dei servizi di distribuzione idrica.

Già nella serata del 17 gennaio la criticità della situazione era tale da richiedere l’intervento della Protezione civile nazionale nonché del Genio Militare dell’Esercito, presenti stabilmente presso il C.C.S. già dal 18 gennaio, fino alla chiusura del Centro.

Con apposite ordinanze prefettizie e sindacali - a salvaguardia della pubblica incolumità - è stata disposta la chiusura degli edifici scolastici e di tutti gli uffici pubblici nei giorni dal 17 al 21 gennaio in considerazione della gravità della situazione.



Gli edifici scolastici - già danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e di ottobre 2016 - sono stati nuovamente chiusi dal 17 gennaio fino al 31 gennaio. Solo dal 1° febbraio per gli edifici scolastici è stata prevista una graduale riapertura ma, ancora oggi, vi sono Comuni, come Montorio al Vomano e Crognaleto, in cui l’attività non è ancora ripresa.



«Ad oggi, per il solo ripristino della transitabilità delle strade di competenza della Provincia, è stata stimata una spesa di € 4.605.000,00, computando esclusivamente le somme necessarie a rimuovere la neve, il taglio dei rami pericolanti, la colmatura delle buche, la rimozione di colature di materiale terroso e/o smottamenti dalla sede stradale, per la fornitura ed apposizione della segnaletica per indicare le situazioni di pericolo e il risarcimento ai privati per i danni arrecati alle autovetture dei privati danneggiati dalle pessime condizioni del fondo stradale. È stato necessario, inoltre, attivare procedure di somma urgenza per un importo complessivo di € 8.350.000,00 per lavori necessari ed indispensabili per ripristinare i tratti di strada resi intransitabili da frane e/o smottamenti di valle, come risulta dal report allegato».

Inoltre sono necessari almeno 36 milioni di euro per lavori urgenti di ripristino della sovrastruttura stradale.







I SINDACI IN DIFFICOLTA’

Massimo Tonelli Vice Sindaco di Alba Adriatica e Ambra Foracappa Consigliere Provinciale;

Pierangelo Panichi Sindaco di Ancarano

Enzo Lucci Sindaco di Arsita;

Gabriele Astolfi Sindaco di Atri e Domenico Pavone Consigliere Provinciale;

Ercole Di Filippo Vice Sindaco di Basciano;

Enzo De Febis Sindaco di Bisenti;

Federico Agostinelli Assessore di Campli e Consigliere provinciale;

Franco Campitelli Sindaco di Canzano;

Rosanna De Antoniis Sindaco di Castel Castagna;

Santino Di Valerio Sindaco di Cermignano;

Cristina Di Pietro Sindaco di Civitella del Tronto;

Manuele Tiberii Sindaco di Colledara;

Umberto D’Annuntiis Sindaco di Corropoli anche in rappresentanza del Comune di Sant’Egidio;

Adolfo Moriconi Sindaco di Fano Adriano;

Roberto Di Marco Sindaco di Isola del Gran Sasso;

Diego Di Bonaventura Sindaco di Notaresco;

Severino Serrani Sindaco di Penna Sant’Andrea e Consigliere Provinciale;

Michele Petraccia Sindaco di Pietracamela;

Franco Fracassa Assessore di Teramo;