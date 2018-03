Frana Villa Celiera, Forza Italia: «basta passerelle, interventi seri»

PESCARA. Una frana si è verificata tre giorni fa a Villa Celiera, con tre abitazioni evacuate, cittadini senzatetto, una frazione isolata, e l’acqua che continua a scavare e a trascinare strade e detriti.

«E’ un messaggio chiaro per la politica», dice il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri: «basta visite demagogiche, basta passerelle politiche, basta chiacchiere, l’Abruzzo ha bisogno di fatti».

Secondo Sospiri servono interventi e atti tipici: «va rivisto il Decreto legge del Governo che ha limitato alle sole zone del cratere sismico le agevolazioni fiscali e gli aiuti strutturali, quel Decreto va riscritto e deve ricomprendere tutto l’Abruzzo. Vanno riprogrammati gli aiuti compresi nel Masterplan che non possono essere erogati in dieci anni, ma vanno compressi in tre annualità e la giunta regionale deve riscrivere la sua agenda delle priorità lasciando perdere le ‘grandi opere inutili’, e puntando sull’abbattimento del dissesto idrogeologico, alluvionale e valanghifero, sulla messa in sicurezza sismica di tutto il patrimonio pubblico, a iniziare dalle strutture sanitarie e dalle scuole, sulla manutenzione straordinaria delle infrastrutture urbane come le strade dissestate dal maltempo».

E ancora Sospiri chiede alla Regione di riprogrammare il proprio Piano sanitario revocando il declassamento degli ospedali di Penne e Popoli, fissando il posticipo delle scadenze fiscali, contributive e bancarie in tutte le aree così pesantemente colpite dai fenomeni di maltempo.

«I sindaci delle aree interne si sono già fatti promotori di una richiesta di tali misure, richiesta alla quale non hanno avuto risposta, ma oggi, dopo quanto sta accadendo in queste ore a Villa Celiera è ulteriormente emersa l’emergenza del momento e la necessità di un intervento urgente. Per questa ragione – ha aggiunto il capogruppo Sospiri – da questo momento ingaggeremo una vera battaglia fino a quando la Regione Abruzzo e il Governatore D’Alfonso non ci porteranno atti concreti in favore dei nostri territori. Da domani saremo continuamente a Villa Celiera, fino a quando non arriveranno i fondi necessari, perché i cittadini hanno il diritto di restare nelle loro case e di pretendere protezione e sostegno dalle Istituzioni. Saremo sul posto ogni settimana, accanto al sindaco, sino a quando non vedremo liquidità utili per l’emergenza e programmazione per il domani».