Omicidio Vasto: avvocati Di Lello puntano a perizia psichiatrica

VASTO. Puntano a una perizia psichiatrica, che possa confutare la premeditazione, i legali di Fabio Di Lello, il 34enne di Vasto in carcere dal primo febbraio scorso per aver ucciso, con tre colpi di pistola (uno al cranio e due all'addome) Italo D'Elisa, 21enne.

Il giovane, la sera del primo luglio scorso, passando in macchina col rosso al semaforo, aveva travolto e ucciso Roberta Smargiassi, moglie di Di Lello, che si trovava a bordo di uno scooter.

Da quel giorno l'uomo - come hanno raccontato piu' volte i familiari, non e' stato piu' lo stesso.

«Fabio - dice la madre Lina - si e' lasciato andare piano piano. Soffrivamo molto nel vederlo ridotto cosi'. Il nostro timore era che potesse suicidarsi, ma nessuno poteva ipotizzare un epilogo cosi' tragico. Avrei dovuto fare di piu' per aiutarlo. Fabio e Roberta aspettavano un bambino, lei stava per annunciarlo a tutti», ha raccontato la donna al settimanale Oggi. «La notte in cui morì Roberta, Fabio continuava a urlare, a piangere, a sbattere la testa contro il muro del corridoio. Poi è caduto a terra, in ginocchio. Dal giorno della disgrazia non è stato più lo stesso. Il mio Fabio pesava 80 chili, è arrivato a pesarne 120. In sette mesi si è lasciato andare piano piano. Prendeva pastiglie per dormire. Non lavorava più. Mi diceva: "La mia vita è finita". Quando mi hanno chiamata dal cimitero ho pensato che si fosse ucciso».

Secondo la mamma «Fabio non è stato mosso dalla voglia di vendetta. Ma solo dal dolore. Tanto dolore».

Il 34enne, proprio per le sue precarie condizioni psicofisiche, era seguito da un medico.

I difensori, gli avvocati Giovanni Cerella e Pierpalo Andreoni, stanno raccogliendo tutta la documentazione medica al fine di poter eseguire una perizia psichiatrica, accertamento necessario per capire fino a che punto Di Lello fosse stato inghiottito in un tunnel sfociato nella vendetta.

Ai legali che si recano a trovarlo in carcere quotidianamente, l'uomo ribadisce che la sua vita e' finita, che non ha piu' senso.

«Parla poco, piange molto».

Subito dopo l'assassinio Fabio si era recato per pregare sulla tomba della moglie, dove i carabinieri hanno rinvenuto l'arma del delitto, una pistola calibro 9 regolarmente detenuta.

Il pm Gabriella De Luca, in sede di convalida dell'arresto, ha contestato a Di Lello l'omicidio volontario premeditato. L'udienza preliminare sull'omicidio stradale era stata calendarizzata per il prossimo 21 febbraio. Oggi, intanto, a Pescara e' in programma l'accertamento tecnico per l'esame su telefonini e pc della vittima e dell'omicida. Bisognerà, tra le tante cose, verificare se Di Lello abbia avuto un complice che lo ha avvertito della presenza di D’Elisa nel bar di via Perth.