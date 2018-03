Delfino Pescara. Da tutti la solidarietà a Sebastiani: «non ho bisogno di gestori...»

PESCARA. Dopo il vile episodio della scorsa notte, non si sono fatti attendere i numerosi attestati di stima e di solidarietà nei confronti del presidente Daniele Sebastiani. Lo sport, che dovrebbe essere fenomeno di aggregazione e non di divisione, ha reagito compatto al fianco del patron del Pescara a partire dai massimi vertici dalla Lega Serie A. Malagò, presidente del Cooni che si è detto amico di Sebastiani, ha appreso con rabbia e delusione dell'accaduto.

Piena solidarietà e condanna per i responsabili del gesto anche da parte delle 60 società di Lega Pro, capitanate dal presidente di Lega Mario Macalli. Messaggi anche dalla Lega e dai club di Serie B oltre ai massimi vertici di Provincia, Regione e Comune.

«Ho ricevuto telefonate da tutta Pescara» – ha raccontato Daniele Sebastiani – «ma provo profonda tristezza per come si vuol passare questa città. Poi non dobbiamo lamentarci se i tifosi del Pescara vengono presi di mira in trasferta (divieti dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive). Io non voglio rimanere a dispetto dei santi ma sono stufo di leggere e sentire in giro cose false. Non ho mai ricevuto né interessamenti né offerte concrete per rilevare la società. In ogni caso darei soltanto a gente seria e non al primo che passa. Se dovessero arrivare, valuterà e deciderò in tutta tranquillità. Non venderà certamente per le bombe o la paura».

«Ho sempre vissuto senza calcio e posso certamente farne a meno» – ha proseguito amareggiato e scosso il presidente del Pescara – «sono convinto di lasciare ma l'incendio certo non apre le porte a possibili “gestori”, che non mi sono mai piaciute».

Negli ultimi mesi si è parlato di un tentativo da parte dell'ex Ad Danilo Iannascoli di rilevare la presidenza del club: «se vuole fare un'offerta io sarà lieto di ascoltarla, se invece vuole gestire può tranquillamente gestire casa sua. Non ho bisogno di gestori. Quanto vale il club? Va fatta un'analisi profonda per capire il valore del club. Molto certo dipende dai risultati. Leggo e sento di cifre, ma non ho mai dato numeri. Chi viene dovrà essere una persona più seria di me per evitare che persone poco serie rubino quei pochi soldi dei contributi».

Proseguono intanto le indagini della magistratura per trovare i responsabili. Verranno visualizzate anche le telecamere a circuito chiuso presenti in zona.

La squadra nel frattempo ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della trasferta di domenica prossima a Torino. Lavoro differenziato per Vitturini, Bahebeck, Gilardino, Bovo e Fornasier. Presente al campo anche il patron Sebastiani, segno tangibile di vicinanza alla squadra nonostante le dichiarazioni di addio circolate nei giorni scorsi. Oggi allenamento alle ore 15,00 a porte chiuse al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.



Andrea Sacchini