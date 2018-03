A Chieti Scalo il fiume Pescara si mangia una strada

PESCARA. Si fanno i conti dei danni provocati dall’ultima alluvione del 18 gennaio scorso lungo l’alveo del fiume Pescara, per primo il pilone del Ponte del km 132 della strada statale ANAS n. 81 “Piceno Aprutina”.

L’erosione delle acque che sono attualmente torbide e di portata sensibile, sia per le piogge che per lo scioglimento delle eccezionali nevicate del mese scorso, ha cancellato un tratto del sentiero che fiancheggia il corso fluviale, subito dopo la prima arcata del manufatto che risale al 1949 e messo in sicurezza dopo l’alluvione del 10 aprile 1992, con chiusura al traffico per mesi.

Nel territorio di Chieti, in località Madonna delle Piane, la situazione che potrebbe destare preoccupazione, come segnala Mario D’Alessandro, è rappresentata proprio dalla notevole erosione provocata dall’ultima piena che ha addirittura cancellato una stradina di campagna, che consente di raggiungere i terreni agricoli di diversi proprietari della zona.

Ma la preoccupazione non è solo dei proprietari agricoli che non possono più raggiungere i propri fondi, ma anche e soprattutto dei residenti e degli utenti della statale 81, in quanto alcuni plinti di cemento che sorreggono, a loro volta, un basamento di calcestruzzo, realizzato nel 1992 per facilitare l’espansione dell’alveo fluviale in quel punto, vengono erosi dalla forza lenta e distruttiva dell’acqua, anche per la presenza di un canale di scarico in metallo che sbocca nel corso d’acqua.

«Ce n’è abbastanza per suscitare una pur minima preoccupazione», sottolinea D’Alessandro, «e per convincere le autorità di bacino a disporre e compiere immediati e accurati controlli dalle Autorità preposte, dal momento che sul detto basamento poggia uno dei piloni del ponte di Chieti-Villanova».





Oltre al legname e a tutto ciò che è stato trasportato dalla violenza dell’ondata d’acqua, materiale che ora si sta accumulando contro il pilone semisommerso del ponte di Chieti-Villanova, D’Alessandro segnala che il tratto in questione del fiume Pescara è stato lasciato in evidente e colpevole abbandono da anni, nonostante le promesse di intervento per la costruzione di una pista ciclabile, ancora nei cassetti di chissà quale ufficio regionale, insieme ai tanti sogni di Parco fluviale.

Non rimane che sollecitare, e lo fanno i residenti della zona, gli usuali utenti della statale n. 81 che collega Cepagatti e l’entroterra pescarese con Chieti, e i proprietari dei terreni locali abitualmente inondati dalle alluvioni.

«E non si caschi poi dalle nuvole», sottolinea D’Alessandro, «affermando “ma non sapevamo niente, nessun ci ha avvisato” in caso di danni maggiori di quelli attualmente temuti».