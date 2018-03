Toglie la neve sporca per dar lustro alla statua di Ovidio: multato

SULMONA. Con una ruspa e un camion ha liberato l'area attorno alla statua di Ovidio dalla neve accumulatasi dai primi di gennaio ma la Polizia Municipale lo multa perché privo dei permessi necessari.

È accaduto questa mattina a Sulmona dove un imprenditore del posto stufo di vedere la statua simbolo della città - il poeta Publio Ovidio Nasone è nato a Sulmona nel 43 a.C. - circondata da un cumulo di neve sporca, in un paio d'ore ha liberato l'intera piazza dalla neve.

«Penso di non aver commesso nulla di male - é stato il commento dell'imprenditore - ho agito per puro senso civico, prendendo atto, insieme ad altri cittadini, che da quasi un mese era abbandonato un cumulo di neve sporca ai piedi della statua-simbolo della città nell'anno in cui ricorre il bimillenario della morte di Ovidio».