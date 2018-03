Minacce e blitz punitivi, quando tifo diventa follia

ROMA. Il filo che divide le minacce dalla brutalità, nel calcio 2.0, è sempre più sottile. E' assai pericolosa la deriva di follia e ambizioni di dominio che, come un virus, si propaga nel mondo calcio e che ha un unico, comune denominatore: la violenza. Minacce a calciatori, raid punitivi nello spogliatoio del campo d'allenamento, per colpire che si è impegnato poco, 'bandiere' issate e calpestate (non solo a parole), maglie consegnate ai ras delle curve, proiettili nelle buste, fino alle auto incendiate al presidente del Pescara nella notte. Una volta erano gli arbitri il bersaglio preferito da chi la domenica sceglieva un campo di calcio per sfogare le proprie frustrazioni.



Oggi, la vasta gamma del folle oltranzismo pallonaro non risparmia nessuno: ne hanno fatto le spese protagonisti in campo e non, perché di mezzo ci sono andati anche, se non spesso, i dirigenti. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si muove ancora sottoscorta da quando, poco meno di sette anni fa, gli venne recapitata una busta con alcuni proiettili di grosso calibro. Ma non è il primo della lista: qualche anno prima, infatti, l'ex presidente del Cagliari, Massimo Cellino, aveva rivelato di essersi trasferito a Miami (Usa), perché alcuni suoi familiari erano stati minacciati.



Anni dopo toccò all'ex patron del Catania, Antonino Pulvirenti, pure lui destinatario di una busta con proiettili, per la stagione poco convincente della squadra rossoazzurra. E che dire della testa di capretto fatta recapitare nell'abitazione dell'ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, secondo un macabro rituale mafioso degno del Padrino di Francis Ford Coppola.



E, mentre l'Assocacalciatori invitava a punire chi si sottomette ai ricatti degli ultrà, a Genova anni fa andò in scena la tragicommedia delle maglie consegnate dai giocatori rossoblù ai 'depositari' delle curve, dopo l'ennesima sconfitta casalinga. A Palermo, ma anche a Cagliari, non sono mai mancati i blitz contro i calciatori che si impegnano poco, dunque da punire in qualsiasi modo. E, sempre nel capoluogo sardo, al portiere Storari, che si è da poco trasferito al Milan, è stato impedito di indossare la fascia di capitano dagli ultrà locali.



A Locri sono arrivati a minacciare pure le ragazze dello Sporting, che si dissero pronte a ritirarsi dal campionato, prima di ripensarci. La guerra del calcio non si combatte più solo al maschile. Anzi.