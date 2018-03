Inchiesta hotel Rigopiano: nessun indagato, Di Marco non sapeva e periti decisivi

PESCARA. Il più è fatto, la fase della raccolta delle prove è ormai quasi conclusa. La ricostruzione degli eventi è pressocchè terminata. La procura di Pescara ora attende i risultati dei rilievi tecnici dei periti i quali rivestiranno una importanza fondamentale nel prosieguo e nei futuri sviluppi dell’inchiesta per omicidio plurimo colposo e disastro colposo.

Intanto sale l’attenzione e la tensione da parte dei familiari delle 29 vittime dell’hotel Rigopiano per le quali ogni giorno è come un anno lento che trascorre senza avvicinarsi alla Giustizia, quella con la «g» maiuscola.

La prima vera notizia è che a poco meno di un mese dai fatti non ci sono ancora indagati.

A confermarlo e' il procuratore della Repubblica di Pescara Cristina Tedeschini.

«Stiamo esaminando tutta una serie di documenti ed ora, dopo il grande risalto mediatico che ha provocato questa terribile sciagura, per noi e' la fase della riservatezza nelle indagini».

Negli accertamenti sono impegnati i carabinieri, i carabinieri forestale e la polizia di Stato.

Ogni nucleo investigativo ha allo studio atti e materiale ricollegabili alla valanga.

Tra le carte sono comprese quelle riferite all'iniziale realizzazione dell'hotel, nel 1967, e quelle del 2007 quando sono stati autorizzati i lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura, divenuta un rinomato hotel a 4 stelle.

All'attenzione degli inquirenti anche la legge regionale numero 47 del 1992 che prevedeva la messa a punto di una Carta del rischio valanghe che pero', nonostante tutti gli anni trascorsi, non e' stata mai realizzata.

Intanto dal sopralluogo effettuato dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni scientifiche e' stato possibile solo prendere conoscenza dei luoghi a causa delle avverse condizioni meteorologiche, contraddistinte da acquazzoni e nebbia.

Pertanto, tutti gli altri adempimenti tecnici sono stati per ora rimandati.

Si sa però che la zona di Farindola è a rischio valanghe, anzi lo si sapeva dal 1999 quando la guida alpina Pasquale Iannetti lancio' per primo l'allarme. Tutto nero su bianco redatto in un verbale della commissione comunale valanghe di Farindola rimasto, pero', ignorato.

Lo si è saputo fino al 2005 quando, all’improvviso, tutti se ne dimenticarono e si occuparono di altro nella lenta tranquillità burocratica del paesello di montagna.

Una lentezza asfissiante e deleteria se si considera che il Piano regolatore del paese risale al 1978 e che dal 1999 si sta lavorando al nuovo senza riuscire ad approvarlo ma spendendo già bei soldi per gli incarichi tecnici. Il che significa che il paese è stato zavorrato da un documento urbanistico vecchio che pure dovrebbe essere scandagliato per capire come e perché è stato possibile costruire ed ampliare il vecchio rifugio Rigopiano.

Potrebbe essere questa una carta importante per capire se vi siano state forzature nell’individuare lassù, in contrada Rigopiano, un’area destinata ad una attività turistica aperta tutto l’anno.

Il Comune è l’ente che rientra più volte nella vicenda perché titolare del procedimento urbanistico di concessione edilizia e di variante al Prg e perché il sindaco riveste il massimo responsabile locale di protezione civile e salute pubblica ed è lui che certifica pericoli e ordina sgomberi.

Ma non può fare tutto da solo e non è responsabile della viabilità della strada provinciale che porta all’hotel che doveva essere pulita dalla Provincia.



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: «NON SAPEVO CHE LA TURBINA ERA ROTTA»



E ieri è stato interrogato il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, dai carabinieri forestali, su delega della Procura.



«Ho fatto tutto quello che potevo fare», è stata in sintesi la linea di Di Marco in un'ora e mezza di domande e risposte come persona informata dei fatti chiarendo la sua posizione, spiegando quello che è stato fatto e illustrando lo scacchiere del caos di quei giorni dove le emergenze erano ovunque e stabilire le priorità non è stato facile.



Chi lo ha ascoltato ha voluto capire di cosa fosse a conoscenza per cio' che era avvenuto il 18 gennaio, giorno della sciagura. Di Marco ha spiegato, tra le altre cose, il funzionamento del Piano neve dell'Ente, ricostruendo la filiera di operatori e amministratori addetti agli interventi di emergenza. Ha quindi voluto chiarire la sua posizione istituzionale sostenendo, tra l'altro, che il giorno della valanga non fosse a conoscenza che una turbina della Provincia si trovasse in riparazione in officina, circostanza anche questa, che lo stesso presidente aveva gia' reso nota.

Una parte importante per Di Marco è stata quella di chiarire bene agli investigatori che ormai la Provincia non ha più alcun compito di protezione civile.





LA SENTENZA DELL’AVVOCATO

Il pressing sulla procura si fa sempre più evidente da parte di alcuni avvocati delle vittime e qualcosa fa pensare che non diminuirà.



L’avvocato Romolo Reboa, che insieme ai legali Maurizio Sangermano e Gabriele Germano, assiste un superstite e i famigliari di tre delle 29 vittime, ieri ha detto che «dai video e dalle fotografie allucinanti che ho visto, e dalle testimonianze che ho raccolto, ho maturato delle certezze: la Provincia e il sistema della Protezione civile sono responsabili».

«Mi aspettavo già qualche tipo di provvedimento amministrativo o qualche indagine interna, per dare subito qualche segnale di giustizia, e invece sembra si voglia far passare che quello che è successo è un fatto inevitabile - accusa Reboa -. Invece non è così, perché la Provincia era obbligata dalla legge a tenere aperta la strada e la Protezione Civile non è il Pronto soccorso e aveva il compito di intervenire prima. Quelle persone sono state fatte prigioniere - sottolinea l'avvocato - e sono diventate prigioniere anche perché sono state fatte salire».





«VITTIME FATTE PRIGIONIERE»

Secondo il legale, «conta poco che le persone siano morte sul colpo o meno, perché quelle persone non dovevano essere rese prigioniere. Io ho degli sms mandati da persone che due minuti prima della valanga erano vive - racconta Reboa - e che fino alla fine continuavano a dire di volere andare via».

Infine l'avvocato mette sotto accusa l'intero sistema.

«Qui siamo in presenza di un macrosistema, che è quello della Protezione civile, che nel suo complesso non ha funzionato - conclude Reboa -. Ora toccherà a tutti noi, nel processo, andare ad individuare le varie responsabilità».







«CONVERSAZIONI IMBARAZZANTI E ‘MI MANDA PICONE’»

E poi ancora: «la conversazione tra Lupi e il direttore dell'hotel è scandalosa ed è la prova di come non abbia funzionato il servizio d'emergenza. Inoltre, da cittadino, mi chiedo: come è possibile che Lupi sia ancora al suo posto?».

Reboa si riferisce alla telefonata intercorsa tra il dirigente del 118 Vincenzo Lupi, dal Centro di coordinamento della prefettura di Pescara, con il direttore dell'hotel Bruno Di Tommaso, che non si trovava a Rigopiano: la valanga aveva già travolto la struttura, ma le parole di Di Tommaso finirono per ritardare l'invio dei soccorsi.

«Forse se qualcuno non avesse giocato a 'mi manda Picone' - ha aggiunto l'avvocato - e avesse svolto seriamente il suo compito, i soccorsi sarebbero potuti partire prima, ma questo non lo so e spetta alla Procura accertarlo».

Si tratta comunque di un tempo stimato tra l’ora e mezzo e le due ore a fronte di un totale di 11 ore impiegate per raggiungere l’hotel e iniziare a scavare.







RISCHIO PRESCRIZIONE 7 ANNI E MEZZO

Lo stesso avvocato ha poi messo in luce un altro aspetto per ora non del tutto prioritario: quello della prescrizione in sette anni e mezzo.



«Sono stato a Pescara per guardare negli occhi i magistrati della Procura e mi sono trovato davanti due persone molto capaci, quali il procuratore aggiunto Cristina Tedeschini e il pm Andrea Papalia, con i quali ho instaurato un ottimo rapporto e nei quali nutro grande fiducia - ha proseguito Reboa - l' incontro mi ha lasciato molto soddisfatto e l'intenzione di tutti è che il processo non si disperda in mille rivoli e in mille rinvii. Purtroppo la competenza per questi reati è del tribunale monocratico e con tante parti civili e i vari reati aggiuntivi che potrebbero essere ipotizzati, la situazione diventa davvero pericolosa - rimarca l'avvocato - per questo dovremo essere veloci e capire che anche una parola in più potrebbe essere sbagliata, in quanto esigerà una risposta in più».

Dal punto di vista della velocità tuttavia il tribunale di Pescara ha già dimostrato di saper fare in fretta per quei processi più uguali degli altri perché sotto i riflettori della stampa, per cui, almeno a Pescara, non si perderà tempo.



Il vero punto sembra tuttavia un altro: che processo sarà allestito e con quali imputati?