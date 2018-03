Delfino Pescara. Vitturini non si arrende: «nel ritorno più punti che complimenti...»

PESCARA. Con i 3 punti che in Serie A mancano da più di 4 anni e da oltre 40 partite, con il morale sotto i tacchi continua il lavoro di Oddo per preparare il match di domenica allo stadio Adriatico con la Lazio. Per il tecnico sarà la solita emergenza un po' in tutte le zone del campo, con la speranza di riuscire a recuperare almeno per la panchina Bovo e Gilardino. Potrebbe rientrare nell'undici base Verre dopo il virus intestinale che lo ha colpito nell'immediata vigilia della Fiorentina. Possibile anche la prima convocazione per Muntari, ancora molto lontano da una condizione fisica accettabile ma già in ballottaggio con Bruno. Nell'allenamento di ieri hanno svolto lavoro differenziato Gilardino, Bovo, Fornasier e Campagnaro. Non si è allenato Coda per influenza.

Nel disastro completo potrebbe presto arrivare anche il momento di Davide Vitturini, che dopo un fastidioso infortunio che lo ha tenuto ai margini nelle ultime settimane è pronto a dare il proprio contributo: «l'atmosfera non è delle migliori in questo momento, dove davvero tutto ci sta girando storto. Ora dobbiamo vedere il meno possibile la classifica e scendere in campo ogni domenica per dare il massimo possibile. Per la salvezza ma soprattutto per onorare in ogni caso fino all'ultima giornata il campionato».

Dopo 22 giornate la classifica è impietosa per gli abruzzesi: «non rispecchia affatto quelli che sono i veri valori assoluti della squadra e visti fin'ora in campo. Tra infortuni e sfortuna non abbiamo ancora avuto la possibilità di ingranare e di guadagnare punti pesanti per la classifica. Mollare? Noi ci crediamo fino alla fine. Dobbiamo solo trovare qualche episodio favorevole. Con un successo staremmo ora qui a parlare di un altro campionato. Speriamo nel girone di ritorno di trovare più punti che complimenti...».

Oggi allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo alle ore 14,30 a porte chiuse. Il match con la Lazio è in programma domenica alle ore 15,00.

Andrea Sacchini









Andrea Sacchini