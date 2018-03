Blackout Abruzzo, Terna promise investimenti per 1 miliardo. «Spesi per ora solo 200 milioni»

ABRUZZO. Quanto hanno investito Enel e Terna sul territorio abruzzese rispetto a quanto annunciato a seguito del blackout nel 2015?



In una precedente interrogazione rivolta dal deputato Giulio Cesare Sottanelli nel 2015, l’allora Ministro Federica Guidi Terna aveva infatti annunciato investimenti di Terna per 1 miliardo in Abruzzo per l'installazione di nuove reti e di 10 milioni di euro per la manutenzione di quelle esistenti, mentre da parte di Enel nel giugno 2015 erano stati annunciati stanziamenti di 200 milioni di euro fino al 2019 in Abruzzo.

Enel, ha spiegato ieri il ministro Carlo Calenda, ha comunicato di aver realizzato investimenti in Abruzzo nel biennio 2015-2016 per 87 milioni di euro, di cui 43 nel 2016, in particolare sulla rete di media tensione e di aver programmato per il biennio 2017-2018 ulteriori 90 milioni per nuovi investimenti, e-distribuzione del resto conferma che il piano previsto verrà completato entro l’anno 2019

Terna da parte sua ha comunicato invece di aver investito 200 milioni negli anni 2015 e 2016.

In ogni caso il ministro ha spiegato che sarà richiesto ai concessionari del servizio elettrico di rivedere piani di intervento e di ammodernamento delle reti sulla base di parametri tecnici che consentano di fronteggiare situazioni meteorologiche ritenute fino ad oggi del tutto anomale e con l’obiettivo di aumentarne la capacità di resistenza, anche in condizioni eccezionali.

Calenda ha annunciato l’avvio di una verifica tecnica da parte di una commissione indipendente coordinata con l’Autorità per l’Energia capire se la capacità di reazione ai problemi e gli investimenti siano stati adeguati

«In relazione ai danni», ha sottolineato il ministro, «ricordo che esiste l’obbligo di rimborso per gli utenti per le disalimentazioni, nei termini fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con cui sarà valutata nelle prossime settimane la richiesta di risarcimenti specifici».



«Prendendo atto che la cifra investita, ad oggi, è ferma a 200 milioni di euro, la invito ad approfondire dove è finito questo miliardo di euro» ha replicato Sottanelli, «rilevo poi dal piano strategico che Enel ha presentato per il triennio 2017-2019 il gruppo prevede a livello complessivo la riduzione del 7% degli investimenti in manutenzione a 2,8 miliardi di euro nel 2019 rispetto ai 3,0 miliardi di euro del 2016, penso e spero che possiate far presente a Enel che non abbiamo bisogno di tagli ma di investimenti nella manutenzione affinché non debba più ripetersi ciò che è accaduto in Abruzzo nelle ultime settimane».





L’ELETTRODOTTO VILLANOVA GISSI

Intanto sulla messa in esercizio dell'elettrodotto VILLANOVA - GISSI di Terna ed alla richiesta di verifica del campo elettromagnetico avanzata dal perito Antonio Di Pasquale (denunciato decine di volte dalla multinazionale con richiesta di danni milionaria) l’Arta risponde di non aver mai ricevuto da parte della società la comunicazione dei valori di corrente secondo le modalità e le frequenze stabilite dall’articolo 5 comma 4 del DPCM 8 luglio 2003.









A Villa Lempa (Civitella del Tronto) proseguono i lavori di messa a terra e di riparazione dei tralicci pic.twitter.com/B4pVDI6nFm — Enel Group (@EnelGroupIT) 2 febbraio 2017

EMERGENZA NON TERMINATA

L’Enel nell’ultimo report sull’emergenza di due giorni fa (31 gennaio) spiegava che proseguiva il lavoro dei tecnici e-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di Media e Bassa tensione, nei territori abruzzesi colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo.

Al 31 gennaio erano ancora in campo le 1.600 persone della task force attivata per la gestione dell’emergenza e c’erano ancora 100 cantieri per riparare definitivamente i tratti di rete elettrica danneggiati.

«L’operazione consentirà di ricollegare alla rete», dice Enel, «i clienti attualmente serviti attraverso i gruppi elettrogeni, che potranno così essere man mano rimossi. Dopo un picco di ben 1.000 generatori dispiegati sul campo, il numero di gruppi ancora attivi in Abruzzo è sceso ora a 140, grazie all'avanzamento dei lavori di riparazione».