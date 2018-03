Delfino Pescara. Mercato chiuso senza sorrisi. Stasera il recupero con la Fiorentina

PESCARA. Come prevedibile l'ultimo giorno di mercato non ha riservato novità e sorprese per il Pescara. Complici una classifica che ha quasi condannato i biancazzurri alla retrocessione e il grosso delle operazioni condotte ad inizio gennaio (Bovo, Stendardo, Cerri, Muntari, Cubas e Gilardino su tutti), nella giornata di ieri si sono rincorsi i soliti rumors e le voci, non confermate poi all'atto dei fatti. Il Delfino ha tentato un affondo non troppo convinto per Cerci (il giocatore ha atteso fino all'ultimo la Lazio) e ha provato a chiudere con Lucas Evangelista dell'Udinese. A bloccare ogni trattativa però le mancate partenze dei senior della rosa, che non hanno liberato posto in lista.

In uscita è ufficiale la cessione di Verre alla Sampdoria per una cifra vicina (compreso bonus) ai 4,5 milioni di euro. L'ex centrocampista del Perugia ovviamente resta in riva all'Adriatico in prestito fino a giugno.

Archiviato definitivamente il mercato è tempo di pensare al campionato. Questa sera allo stadio Adriatico arriva una Fiorentina decimata (come i biancazzurri) da infortuni e squalifiche. Più che una prestazione per la classifica, all'undici di Oddo si chiede una reazione d'orgoglio dopo 21 partite trascorse senza il profumo dei 3 punti.

Alla già lunghissima lista degli indisponibili si sono aggiunti ieri anche Coda e Crescenzi per influenza e Muntari, per il quale non è ancora arrivato il transfer.

Conferma (quasi obbligata) per il 4-3-2-1 di San Siro con Zampano, Gyomber, Stendardo e Biraghi a protezione della porta di Bizzarri. A centrocampo Memushaj, Bruno e Verre con Benali e Caprari tra le linee a supporto di Bahebeck.

Massimo Oddo (che ha rinunciato alla consueta conferenza stampa della vigilia) ha convocato i portieri Fiorillo, Bizzarri e Aldegani; i difensori Biraghi, Gyomber, Zampano e Stendardo; i centrocampisti Cubas, Benali, Bruno, Brugman, Memushaj e Verre; gli attaccanti Caprari, Cerri, Mitrita, Pepe, Bahebeck e Kastanos; i giovani Muric, Delli Carri, Maloku e Milicevic.

Non va di certo meglio alla Fiorentina, con Sousa che per la trasferta in terra abruzzese dovrà rinunciare a ben 6 titolari (Tatarusanu, Astori, G. Rodriguez, Bernardeschi, Saponara e Kalinic). Nel 3-4-2-1 di partenza spazio sulla trequarti a Ilicic e Borja Valero alle spalle dell'ex Babacar. In dubbio anche il gioiellino Chiesa, che potrebbe essere rimpiazzato sulla fascia da Tello. In porta ci sarà Sportiello. Il tecnico portoghese ha convocato Badelj, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Babacar, Maistro, Milic, Mlakar, Olivera, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tello, Toledo, Tomovic, Borja Valero, Vecino, Baroni e Cerofolini.

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20,45 allo stadio Adriatico di Pescara.



Andrea Sacchini