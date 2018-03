Emergenza Abruzzo, D’Alfonso chiede aiuto ai parlamentari

ABRUZZO. Nella giornata di ieri il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, ha incontrato un folto gruppo di parlamentari abruzzesi, capitanati dal sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli, per promuovere e condividere iniziative a sostegno dell'Abruzzo, a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito gran parte del territorio regionale.

All’incontro erano presenti anche i consiglieri regionali di tutti gli schieramenti.

«Non è un momento neutro. Ecco perché è necessario creare i presupposti per una posizione giuridica, istituzionale e politica che consenta di individuare con immediatezza lo strumento più adatto per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti patiti dall’Abruzzo oltre ad una norma ad hoc che consenta il mantenimento e la ripresa degli investimenti economici», ha spiegato il governatore che sul tema sembra disposto a far di più di quanto non avesse annunciato nei giorni scorsi.

D’Alfonso ha lanciato una proposta sui tavoli nazionali, sia a Palazzo Chigi che a livello di vertici del Ministero dell'Economia di un decreto ad hoc per fare in modo che in Abruzzo si attivi una norma che supporti chi fa attività economica ma anche chi, in ragione delle pesantissime avversità atmosferiche di rilievo epocale, «ha avvertito una perdita di fiducia nella conduzione della propria attività economica».

Forza Italia ha chiesto che il Governo Nazionale si impegni, come avvenuto nel 2009 a seguito del tragico sisma che ha colpito la città de L’Aquila e i comuni del cratere,nella redazione di un provvedimento legislativo specifico per la nostra regione, oggetto di continue calamità ed emergenze ormai dal 2009 ad oggi. Secondo il partito di centrodestra l’iniziativa legislativa deve vertere su tre linee di azione: sostegno alle attività produttive piccole e medie ed agricole, sostegno agli enti locali nella prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, congelamento e contenimento del carico fiscale per le zone colpite dai fenomeni avversi meteorologici e dal nuovo sciame sismico.





Ma secondo Forza Italia il Governo deve concedere all’Abruzzo che lo stanziamento dei fondi per il “Patto per il Sud”, così detto “Masterplan”, non sia erogato nelle dieci annualità disposte ma in tre, a patto che la Giunta Regionale rimoduli la programmazione in favore dell’abbattimento del dissesto idrogeologico alluvionale e valanghifero. Tra le altre richieste il posticipo delle scadenze fiscali, contributive e bancarie dirette e presso terzi, nelle aree colpite dall’emergenza maltempo e dal sisma, potenziamento del sistema di aiuto all’accesso al credito, in particolare dei confidi, interventi specifici nel campo agricolo per il risarcimento dei danni subiti alla produzione agricola e zootecnica.



Il Movimento 5 Stelle ha invece chiesto di accertare tutte le responsabilità e chiede un focus sulla riforma Monti (che ha depotenziato l'efficenza e l'efficacia della Protezione Civile) sostenuta e votata proprio da quei partiti che oggi governano Paese e Regione, «per continuare con le procedure di emergenza attivate troppo tardi, le inefficenze delle Province e le incertezze sulle loro funzioni, il futuro della sicurezza sismica delle nostre scuole e del patrimonio immobiliare pubblico e privato. Non credo a queste riunioni a porte chiuse, siamo stati eletti per produrre fatti: leggi o delibere in aula e alla luce del sole. La maggioranza si assuma la responsabilità di governare e di prendere decisioni.

L'opposizione, almeno quella del M5S, si renderà disponibile a velocizzare l'iter legislativo e a migliorare le proposte».