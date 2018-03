Emergenzabruzzo. Forum H2o: «esposti su blackout, morti per neve e proposte costruttive»

ABRUZZO. Parte la controffensiva del Forum H20 e di molte altre associazioni contro le emergenze d’Abruzzo di inizio 2017: neve, blackout, Rigopiano.

Per il Forum «erano decenni, forse dal 1980 in Irpinia, che sul campo non si vedeva una tale irresponsabilità e una totale disorganizzazione, con la liquefazione dello scheletro dello Stato in un'area così vasta. L'emergenza, in maniera purtroppo spietata, ha disvelato il fallimento complessivo dell'azione amministrativa e politica di decenni a partire dalla programmazione errata degli investimenti sul territorio, tutti incentrati su grandi opere e non sulla cura dell'esistente, a partire da strade e reti elettriche di Terna ed Enel».

Infatti, ricorda il Forum, «in Abruzzo il principale investimento di Terna, realizzato con i soldi dei cittadini, è un cavo dal Montenegro che vale un miliardo di euro e di cui neanche Terna riesce ad individuare bene la funzione. Non osiamo immaginare quanti tralicci potrebbero essere sostituiti in Abruzzo o almeno manutenuti e in diversi tratti le reti interrate, con un miliardo di euro».

«Sono saltati anche tutti i processi gestionali, da quelli organizzativi relativi alla prevenzione a quelli dell'emergenza. La scena del Presidente della Regione D'Alfonso che cerca di risolvere un'emergenza che vedeva colpite 500.000-700.000 persone attraverso la sua pagina facebook (facebook!) personale, al di fuori di ogni procedura prevista, rivendicandolo pure senza neanche accorgersi che era proprio la prova del fallimento, sia un'immagine che a nostro avviso ha il sapore della farsa, se non ci fosse il dramma vero».



Allora che fare?

Il Forum avvierà intanto esposti a tutte le procure abruzzesi, a quella di Roma e a quella di Milano sulla questione blackout. Alcuni sindaci hanno depositato denunce alla magistratura e «ci aspettiamo che ne arrivino molte altre da istituzioni, associazioni, cittadini. Anzi», è stato detto oggi in conferenza stampa, «ci pare incredibile che la stessa Regione non abbia già depositato la propria. A nostro avviso la ricerca della verità va allargata, vagliando l'attività del Ministero dello Sviluppo Economico, che sovrintende le reti e a cui abbiamo inviato il primo messaggio di allarme già lunedì 16 alle ore 12:04. Poi l'Autorità dell'Energia, che dovrebbe sorvegliare l'azione delle aziende, visto che è riuscita recentemente anche a premiare Terna per il Villanova - Gissi con 19 milioni di euro delle nostre bollette».

L’altra azione riguarda gli esposti da inviare sul caos organizzativo istituzionale in tutte le procure abruzzesi. La filiera prevista della Legge 225/1992 sulla Protezione Civile, così come recepita e organizzata dalla legge regionale e dai documenti di programmazione dell'Assessorato competente, «ci pare essere saltata fin dalla fase di prevenzione, a partire dalla consapevolezza di non avere i mezzi necessari per affrontare il maltempo che era stato preventivato nei minimi particolare dai siti meteo (2-3 metri di precipitazioni da Lunedì 16 erano previsti da giorni e giorni). Chi ha "disorganizzato" il sistema con le conseguenze che abbiamo visto?»







Il Forum H2O propone poi un'azione di medio-lungo periodo con cittadini ed altre reti di associazioni per approfondire «le gravissime criticità emerse e promuovere soluzioni, a partire dalla profonda revisione del Masterplan sul quale sembra che si stia formando largo consenso sociale ed istituzionale, affinchè non avvenga il definitivo collasso economico, sociale ed ambientale della regione. Per realizzare tutte queste attività in forma partecipata una prima assemblea aperta a tutti è in programma il prossimo 4 febbraio a Pescara alle ore 17 presso la Libreria Primo Moroni».

Sulla tragedia di Rigopiano il Forum sostiene che ormai la comunità scientifica è stata chiara e anche in tv sono molte le dichiarazioni che convergono tutte in un’unica direzione e per dirla con il professor Mele, geologo: «aver costruito lì è stato il trionfo dell'imbecillità».

«A parte l'ovvia questione della pulizia della strada che la Magistratura sta valutando», conclude il Forum, «l'altra domanda che abbiamo davanti è: come è stato possibile ampliare un hotel che non doveva essere lì in uno dei posti sottoposto, purtroppo solo sulla carta, a quasi tutti i vincoli: zona agricola; A1 del Paesistico, Parco nazionale, Sito di Interesse Comunitario, Zona di Protezione Speciale, vincolo idrogeologico, terreno demaniale?»







MAZZOCCA E D’ALESSANDRO: «DE SANCTIS FA POLITICA PER IL M5S»

«Finalmente il Forum H20 getta la maschera – afferma il coordinatore della maggioranza in Consiglio regionale Camillo D’Alessandro, in risposta alla conferenza stampa tenuta oggi dall’associazione ambientalista – e si rivela per quello che è: un'associazione collaterale ad una parte dell'opposizione, dedita alla propaganda politica contro la Giunta regionale. Ci chiediamo infatti se l’Augusto De Sanctis che oggi ha tenuto la conferenza stampa sia lo stesso che risulta essere collaboratore del Servizio Legislativo del Gruppo del Movimento Cinque stelle alla Camera dei deputati, perché se fosse la stessa persona avrebbe dovuto dirlo non solo nella conferenza stampa di oggi ma in ogni occasione in cui esprime giudizi. Dopo aver per settimane e settimane inondato i media italiani, oltre che la Procura della Repubblica, di informazioni fuorvianti - smentite da tutti gli studiosi nonché dal comunicato ufficiale dell'Ordine dei geologi abruzzesi - il Forum H20 svela qual era il suo vero obiettivo, perseguito in modo peraltro maldestro: sollevare un gigantesco polverone e creare confusione per poi - nella nebbia in cui tutti sono responsabili - poter attaccare la Giunta regionale».

Interviene anche il Sottosegretario alla Presidenza Mario Mazzocca: «Cosa c'entra la Regione con i disservizi causati dai ritardi di grandi compagnie multinazionali della fornitura elettrica? Per quale ragione il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso non avrebbe dovuto utilizzare i canali dei social media per cercare di evidenziare ai centri di soccorso e di emergenza le situazioni di maggiore difficoltà, anche a fronte dei ritardi riscontrati nel ripristino di servizi essenziali che non dipendevano direttamente dalla Regione? Non solo la Regione non ha responsabilità di tali disservizi, ma è parte attiva e protagonista nel pretendere il ristoro dei danni subiti da cittadini e imprese, e nel sollecitare gli investimenti necessari affinché non accada di nuovo quanto è successo durante l’emergenza data dal maltempo.

Così come è evidente che non c'è nessun rapporto tra questi disservizi e il Masterplan, che contiene al contrario interventi fondamentali per la messa in sicurezza del territorio e la modernizzazione dei collegamenti infrastrutturali della regione. Solo in una visione manichea ed ideologica, frutto della più assurda propaganda politica, si può stabilire una contrapposizione che non ha alcun fondamento, poiché parliamo di risorse - quelle per la rete della fornitura elettrica e quelle del Masterplan - che hanno fonti completamente diverse, private in un caso e pubbliche nell'altro».



«Questo utilizzo a fini politici e propagandistici della sofferenza delle persone – concludono Mazzocca e D’Alessandro – è inaccettabile, e richiederebbe che almeno si avesse l'onestà da parte del suddetto Forum di presentarsi per quello che è: un segmentino politico di opposizione che fa propaganda e non informazione».