Morti per neve: «spazzaneve non c’era e i soccorritori non mi hanno creduto»

CROGNALETO. Una nevicata infinita ma prevista. Lo spazzaneve annunciato che non passa. E le chiamate ai soccorritori per segnalare la scomparsa di due persone. «Non ci hanno creduto, ad un certo punto hanno smesso anche di risponderci».

No, questa non è la storia della valanga che si è abbattuta a 100 km all’ora sul resort di Farindola ma gli somiglia molto solo che ha avuto l’ulteriore sfortuna di essere offuscata dalla strage del Rigopiano. In Abruzzo anche le stragi di Stato sono di serie A e di serie B.

Questa è la storia della tragica fine di Claudio Marinelli e di suo figlio Mattia, morti lo scorso 17 gennaio mentre cercavano di ritornare a casa, con in mano delle medicine (e non le pizze come raccontato dalle forze dell’ordine alla stampa in un primo momento).

«Vittime del maltempo», sono state definiti dalla stampa locale. Morti per neve come se fosse accettabile o normale perdere la vita solo perchè ha nevicato molto.

Ma siamo sicuri che sia davvero così?







LA VERITA’ EMERSA GRAZIE AD IVAN

A sentire il racconto di Ivan, l’altro figlio di Claudio e fratello di Mattia, l’unico superstite di questa incredibile tragedia, che si è salvato miracolosamente con grande fatica e solo grazie alla sua forza, il maltempo è solo una delle concause. E’ solo grazie a lui che la verità è emersa e può essere raccontata.

Se forse morto anche lui persino la verità dei fatti sarebbe stata sepolta con loro.

E questo è già il primo tassello da tenere a mente che distingue la tragedia di Crognaleto dall’altra sotto i riflettori.

C’è sicuramente in questa storia l’incuria e la superficialità delle istituzioni che avrebbero dovuto garantire la viabilità durante una nevicata più che annunciata ma anche qualche errore di troppo da parte dei soccorritori che, ha raccontato Ivan in una intervista realizzata dalla Compagnia del Teatro Artistico d’Inchiesta, «non ci hanno soccorso, non ci hanno creduto e ad un certo punto non ci hanno nemmeno più risposto».

Possibile?

E’ il 17 gennaio, il giorno precedente alla tragedia di Rigopiano. Il Teramano era flagellato da neve e blackout. La neve è già alta, l’energia elettrica non c’è, niente riscaldamenti, molti telefoni sono isolati: si ripiomba nel Medioevo e si lotta per la vita.

I tre uomini di casa Marinelli escono di casa intorno alle 16, hanno necessità di comprare dei viveri per mangiare (forse le pizze come riportato in un primo momento), ma anche le medicine per la mamma e la benzina. Sono rimasti isolati nella loro piccola contrada e nessuno li aiuta e devono fare da soli.







ISOLATI E BISOGNOSI DI VIVERI E MEDICINE

«Nevicava tantissimo ma avevamo una reale necessità e ci siamo detti ‘andiamo, vediamo dove arriviamo».

Partono da contrada Santa Croce, e arrivano a Teramo ma sulla strada del ritorno inizia l’incubo.

«Non abbiamo visto nemmeno uno spazzaneve passare sulla provinciale», racconta Ivan. L’ultimo era passato alle 4 di pomeriggio mentre loro scendevano dal paese per andare in città.

Non smette di nevicare e lo stato della strada diventa disastroso.

«La macchina affondava nelle neve, si è bloccata. A quel punto abbiamo telefonato ad un nostro conoscente che poi ci ha richiamato dicendo che lo spazzaneve sarebbe arrivato dopo un’ora». Chiamano i carabinieri che rispondono di non poterli soccorrere perché non ci sono uomini a disposizione.



ISTITUZIONI IMPOTENTI

Incredibile ma in quei giorni sono state decine di migliaia le chiamate ai numeri di emergenza e solo una piccolissima parte è stata realmente presa in consegna. In troppi hanno raccontato che le forze dell’ordine erano impotenti.

Ma intanto le ore passano: da 5 ore i Marinelli sono fuori casa e il pensiero del papà corre subito alla moglie, con problemi di cuore. I tre decidono di incamminarsi a piedi ed eventualmente salire sullo spazzaneve, quando passerà.

Il papà chiede ad Ivan di avviarsi in avanti, perché più veloce, e tranquillizzare la mamma ma è buio.

Ivan accetta: «lui aveva bisogno di riposarsi per il suo dolore all’anca e non era il caso che mamma si preoccupasse».



SALVO PER MIRACOLO

Il ragazzo cammina per due ore: «non si vedeva niente, ho perso l’orientamento, ho sbagliato strada due volte, illuminavo la strada con la torcia del cellulare e ad un certo punto la neve mi è arrivata alla vita».

Arriva a casa, la mamma lo spoglia e lo accudisce: «ero viola, non potevo muovermi».

Cominciano a chiamare i soccorsi: «tutta la notte abbiamo tentato. Abbiamo chiamato in prefettura decine di volte. Ad un certo punto non ci hanno più risposto».

Ivan sostiene anche di non essere stato creduto: «non si è mosso nessuno. La mattina sapevo che mio padre era morto. Me lo aspettavo, ho immaginato la sua sofferenza perché anche io ho sofferto. Ma mio fratello Mattia era instancabile, era in grado di fare chilometri a piedi, girava la montagna come se fosse casa sua. Sono sicuro che non è tornato per stare insieme a mio padre. Non l’ha voluto abbandonare».

Mercoledì mattina hanno trovato prima il fratello e dopo qualche ora anche il papà.

«Ma la dignità delle persone dove va a finire? Mio padre non se le meritava queste cose. Chiedo giustizia per loro».

Nessuno si merita questo, nessuno può morire così e le istituzioni non possono sparire o alzare le mani.

E la giustizia non può essere una questione di riflettori e di pressione mediatica.