Terremoto: scossa 3.5, Cialente chiude le scuole a L’Aquila fino a martedì 31 gennaio

L’AQUILA. Dopo la scossa di quest’oggi di magnitudo 3.5 nell’Aquilano il sindaco Massimo Cialente ha deciso di chiudere le scuole da domani fino a martedì 31 gennaio.

Il primo cittadino ha deciso di muoversi così «in via precauzionale e cautelativa».

Lo ha seguito a ruota la rettrice Paola Inverardi dunque all'Università de L'Aquila sospensione di tutte le attività didattiche (lezioni, esami, esercitazioni) da sabato 28 gennaio a martedì 31 gennaio 2017.

Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 1 febbraio.

Il liceo Cotugno de L’Aquila resterà invece chiuso fino al prossimo 4 febbraio, mentre a Teramo c’è grossa attesa per ciò che deciderà il sindaco Maurizio Brucchi. La sua ordinanza di chiusura scade infatti domani ma non è escluso che la proroghi dal momento che le risposte che aspettava dal Governo Gentiloni (cosa fare dopo l’allarme della Commissione Grandi rischi?) non sono arrivate.

O meglio, sono arrivate ma sono state ritenute insoddisfacenti. Sunto della replica giunta da Roma: citofonare alla Regione. «E’ cominciato lo scaricabarile», ha tuonato Brucchi.





Proprio oggi il presidente Luciano D’Alfonso ha chiesto ai sindaci di lasciare aperte le scuole e predisporre, subito, «un piano rigoroso di controlli e di verifiche di resistenza e di vulnerabilità». Ma Brucchi a già detto ai genitori del Comitato per la sicurezza nelle scuole che prima vorrebbe valutare tutte le strutture per avere un quadro completo. Fino a quel punto è intenzionato a non riaprire.

Dal canto loro i sindaci hanno chiesto all'unisono di conoscere dalle fonti istituzionali nazionali quale dovrà essere l'indice minimo di vulnerabilità al di sopra del quale ogni edificio scolastico potrà dirsi sicuro, in modo da avere un quadro univoco del patrimonio edilizio che non lasci spazi ad interpretazioni soggettive. I sindaci hanno inoltre chiesto a D'Alfonso di farsi promotore nelle sedi opportune della richiesta di svincolare dal Patto di Stabilità le somme che saranno utilizzate per gli eventuali interventi sulle scuole. Prima di incontrare i genitori e gli studenti delle scuole di Teramo che sono in ansia per la sicurezza degli edifici scolastici, D'Alfonso ha invitato i sindaci a predisporre in tempi rapidi i rispettivi piani di protezione civile in modo da non farsi trovare impreparati in qualsivoglia evento calamitoso che in futuro dovesse aver luogo.

Anche da Pescara il presidente della Provincia Antonio Di Marco (Pd) ha denunciato l’assenza del Governo alle richieste d’allarme lanciate e ha spiegato come dopo il crollo del solaio dell'istituto Alberghiero, la Provincia avesse prodotto una serie di dossier sulla situazione degli istituti scolaastici. Dossier inviati alla presidente della Camera Boldrini, al presidente del Consiglio Renzi e al ministro Delrio, «senza alcun esito».

«Abbiamo girato i dossier anche a tutti i parlamentari abruzzesi», ha spiegato Di Marco, «ed ora e' necessario iniziare a capire anche il lavoro svolto dai nostri rappresentati in Parlamento».

Il pressing degli studenti del Cotuno, a L’Aquila, ha invece portato i primi frutti sperati. Proprio oggi, giornata in cui è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro nell’aquilano, si è deciso che il liceo deve stare chiuso per tutta la prossima settimana per effettuare le prove di carico e di laboratorio sugli elementi strutturali con presunte criticita'.





La decisione è stata presa nel corso dell'incontro che si e' tenuto nella sede della Provincia dell'Aquila, a cui hanno partecipato il presidente Antonio De Crescentiis, la dirigente scolastica del liceo, Fiorenza Papale, la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Amalia Parisse, il capo di gabinetto del Comune dell'Aquila Mauro Marchetti e la dirigente Enrica De Paulis, il dirigente Gennaro Di Maio con i tecnici del Provveditorato alle opere pubbliche, il funzionario dei Vigili del fuoco Enzo Albanese, il dirigente Tiziano Amorosi e i tecnici del settore edilizia della Provincia.

De Crescentiis ha spiegato che si tratta di un approfondimento che era gia' stato programmato lo scorso anno per ottenere ulteriori elementi di valutazione delle condizioni dell'edificio, ai fini del regolare svolgimento delle attivita' scolastiche, «e nell'ottica della massima sicurezza possibile della struttura».

Si comincia domani, sabato: la ditta incaricata effettuera' le prove di staticita' sul corpo F, che includeranno anche le rampe dell'edificio, e che dovrebbero essere concluse entro i prossimi dieci giorni.

Inoltre, d'intesa con i rappresentanti degli Enti presenti alla riunione e della dirigente scolastica del liceo 'Cotugno', è stato deciso, per fugare ogni eventuale perplessita' sulla documentazione presente, con effetto immediato, una commissione interistituzionale unica composta da Provincia e Comune dell'Aquila, Protezione civile regionale, Direzione scolastica regionale e provinciale, Vigili del Fuoco, Regione Abruzzo e Consorzio ReLUIS, e ciascun Ente componente individuera', a questo scopo, un proprio rappresentante tecnico qualificato.

«Questo organismo - sottolinea De Crescentiis - sara' chiamato ad analizzare tutta la documentazione esistente e prodotta nel tempo su questa vicenda, sentendo, se necessario, il professionista che ha redatto la perizia di vulnerabilita' sismica nel 2013 per i chiarimenti ritenuti necessari».

All'esito di cio' la commissione e' chiamata a dichiarare formalmente se sussistano o meno l'agibilita' e la conformita' antisismica dell'edificio, indicando, nel caso di riscontri negativi, quale soluzione adottare anche in relazione all'eventuale ricollocazione della scuola».

Una nuova verifica sulla vulnerabilita', verrà attivata anche negli altri plessi scolastici con il supporto di ReLUIS, cosi' come stabilito con la Regione Abruzzo e con il sindaco dell'Aquila.

Perché è chiaro che adesso il liceo si è guadagnato la ribalta nazionale ma ci sono preoccupazioni per tutta la città.





LE PAURE DEI GENITORI

I dubbi sul Cutugno sono scattati dopo che alcuni genitori, preoccupati già dalle scosse di fine ottobre, hanno ottenuto con richiesta di accesso agli atti alla Provincia la documentazione completa sullo studio di vulnerabilità sismica dell'edificio.

Uno studio che la Provincia aveva realizzato nel 2013, ma diventato noto solo nei giorni scorsi, nel quale si rilevano per la maggior parte dei corpi della struttura indici di vulnerabilità sismica molto bassi, che vanno dallo 0% al 26%. Solo due corpi dell'Istituto, corrispondenti ad Aula Magna e Palestra, risulterebbero adeguati.

La conclusione dello studio, secondo quanto riferito da genitori e docenti, è che «la verifica statica sarebbe soddisfatta (e nemmeno per tutti i corpi dell'edificio) solo se si dimezzassero i carichi, ma le norme in questo caso imporrebbero di destinare l'edificio ad altro uso (è bene sottolineare che si parla in questo caso di sola verifica statica, che non tiene dunque conto dei carichi dinamici come quelli di un terremoto)».

In queste condizioni, anche se i sopralluoghi effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato danni strutturali con le recenti scosse, gli studenti, sostenuti dai genitori, non se la sentono di tornare tra i banchi.