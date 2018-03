Emergenza Abruzzo, per il governo è tutto a posto: «fatto tutto bene»

ROMA. «Dopo l’informativa di Gentiloni al Senato, oggi il governo torna a ribadire che a suo parere nella macchina dell’emergenza tutto ha funzionato e che nella catena di comando non sono state riscontrate falle. La menzogna da parte delle istituzioni non è mai accettabile, ma quando il tributo di sangue pagato dalla nostra regione è di circa 40 vittime questa omertà non possiamo che condannarla. Chi non si batte per accertare i colpevoli è a sua volta colpevole».

Così i deputati abruzzesi del M5s Daniele del Grosso e Gianluca Vacca che oggi alla Camera hanno presentato un’interpellanza urgente alla presidenza del Consiglio alla quale ha replicato il sottosegretario Rughetti.

«Insomma per il governo l’uso di mezzi e uomini, che sul campo hanno svolto un lavoro straordinario, sarebbe stato adeguato rispetto agli eventi. Ma non era questo il punto: non un accenno sul fatto che molti disagi e forse anche alcune tragedie si sarebbero potute evitare se all’allerta meteo, lanciata con ampio anticipo dalla Protezione Civile, fosse seguita una risposta all’altezza. Invece, nulla di tutto questo: l’Abruzzo è stato sbaragliato dagli eventi climatici come se ai piani alti della catena di comando non avessero minimamente capito quello che stava per succedere».

«Un governo indegno», dicono i deputati, «non ha speso una parola sul fatto che abbiamo avuto frazioni isolate per una settimana, appelli di sindaci caduti nel vuoto, decine di migliaia di utenze elettriche saltate. Nessuno nell’esecutivo che abbia chiesto con nettezza a Enel e Terna di rendere conto dell’accaduto. Per l’esecutivo l’accaduto avrebbe a che fare con il fato e non con le responsabilità dell’uomo. Noi nelle centrali operative durante i giorni dell’emergenza ci siamo stati e abbiamo visto con i nostri occhi la confusione e le falle nella catena di comando. Adesso è tempo di agire, e anche in fretta perché la nostra gente ha patito già troppo e ha subito bisogni di risposte, a partire dallo sblocco di fondi, sospensione dal pagamento dei tributi per imprese nelle zone colpite, ripristino della viabilità là dove sia stata compromessa».