Serie A. Con l'Inter il solito Pescara a pezzi. Mercato: la Samp chiede Verre

PESCARA. Nonostante i colpi di mercato, con ogni probabilità sarà il solito Pescara spuntato quello che domani sera a San Siro cercherà il miracolo contro l'Inter. Fuori causa lo squalificato Caprari (acquistato proprio dai nerazzurri la scorsa estate), sembrano difficili i recuperi di Gilardino (guai fisici) e Bahebeck (ancora a letto con l'influenza). Nessuna novità positiva dunque dall'allenamento di ieri al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, con Gyomber, Campagnaro, Bovo, Vitturini e Brugman che hanno lavorato a parte.

Possibile debutto dal primo minuto dunque per Cerri, con uno tra Benali e Pepe in appoggio. Scontata la fiducia al 3-5-2 che ha perso a Napoli prima e domenica scorsa col Sassuolo.

«Stiamo ancora aspettando la prima vittoria ma noi ci crediamo e abbiamo l'obbligo di crederci» – ha dichiarato Biraghi – «lo dobbiamo ai tifosi che ci seguono e al presidente che ha speso tanto e crede tantissimo in questa squadra. Dobbiamo fare il massimo per raggiungere la salvezza che è difficile ma è ancora possibile. Con l'Inter sarà una gara particolare per me. È la società dove sono cresciuto e la città dove sono nato. Ci tengo a fare bene. Un risultato positivo ci serve tantissimo».

Sul fronte mercato il Delfino sembra voler operare soltanto in uscita. Chiusa la trattativa con l'Atalanta per il passaggio in nerazzurro di Cristante (il Delfino riceverà dal Benfica un piccolo indennizzo per l'interruzione del prestito), ieri la Sampdoria si è rifatta viva per Verre e Biraghi. Entrambi piacciono al tecnico dei doriani Giampaolo e potrebbero restare comunque in prestito in riva all'Adriatico fino a giugno. Su Biraghi il club biancazzurro ha rifiutato la prima offerta dei doriani (scambio di cartellini con Pavlovic), pronti nelle prossime ore ad inserire altre contropartite tecniche gradite a Oddo. Diverso è il discorso invece di Verre, cercato con insistenza dalla Sampdoria già in estate. All'epoca Ferrero fu spaventato dalla richiesta del Pescara di oltre 5 milioni di euro. La sensazione, dopo il disastroso campionato fin qui disputato dall'ex Roma e Perugia, è che la trattativa possa chiudersi a cifre decisamente inferiori.

In entrata gira con insistenza il nome del centrocampista Hrvoje Ilic, classe 1999, proveniente dalla Dinamo Zagabria. Il giovane croato firmerà soltanto ad aprile una volta compiuta la maggiore età.

Oggi allenamento al mattino al Poggio degli Ulivi e nel primo pomeriggio la partenza in charter alla volta di Milano.

Andrea Sacchini