Delfino Pescara. Serie A ai saluti: tra presente e futuro il Pescara si interroga

PESCARA. Abbandonate o quasi le residue speranze di salvezza dopo il disastroso ko interno col Sassuolo, per il Pescara l'obiettivo principale diventa quello di chiudere con dignità la stagione, evitando di battere in serie alcuni dei meno edificanti record assoluti della massima divisione. Gli acquisti di gennaio (Stendardo, Bovo, Cubas, Cerri e Gilardino) hanno fin'ora dato un apporto nullo alla causa biancazzurra tra sfortuna, infortuni e condizioni fisiche precarie.

Resta un'incognita anche Oddo, non tanto per la stagione in corso (la salvezza appare utopica anche con un eventuale cambio di allenatore), quanto per la possibilità di vederlo ancora sulla panchina del Delfino l'anno prossimo. Con le voci insistenti che lo danno vicino al Sassuolo (con Di Francesco alla Fiorentina, Sousa alla Juventus e Allegri all'Arsenal) andrebbe infatti valutata l'opportunità di cambiare tecnico e muovere già i primi passi in vista della prossima stagione.

Capitolo mercato. Possibili intrecci con la Sampdoria che avrebbe chiesto informazioni su Biraghi e offerto in cambio il cartellino di Pavlovic. Per adesso il club di Sebastiani ha rifiutato ma la trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore. Più di un sondaggio da parte dei biancazzurri invece per il terzino Faraoni. L'Udinese è disposta a cedere il giocatore in prestito, a cui il Pescara vorrebbe aggiungere un diritto di riscatto. Tesserato ufficialmente Muntari (sarà pronto con l'Inter al massimo per la panchina), restano in odore di cessione Cristante (accordo quasi raggiunto tra il Benfica titolare del cartellino e l'Atalanta) e Brugman (estero).

La squadra intanto ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di sabato sera (20,45) allo stadio San Siro contro una lanciatissima Inter. Out Caprari per squalifica, Oddo spera di recuperare Bovo e soprattutto Gilardino. L'obiettivo infatti è quello di affiancare l'attaccante di Biella a Bahebeck, con Verre o Benali sulla trequarti. Conferme per la difesa a 3 vista a Napoli e con il Sassuolo.



Andrea Sacchini