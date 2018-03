Terremoto, dighe ed effetto Vajont: «evacuiamo il Centro Italia»?

ABRUZZO. Arrabbiati, preoccupati, indecisi e con le spalle al muro. I sindaci del Centro Italia, già col fiato corto dopo la lunga serie di scosse che si sono rincorse da agosto scorso e per la recente emergenza meteo, sono sempre più in una brutta situazione.

A scaldare gli animi è sopravvenuto l'allarme della Commissione Grandi Rischi per possibili nuovi terremoti in arrivo, di magnitudo massima 7. In casa Anci c'è chi parla di «paradosso», come ha fatto ieri il presidente Antonio Decaro, ma anche di «labirinto burocratico» e di ritorno «al gioco del cerino», come ha tuonato il sindaco di Ascoli Guido Castelli. E tutto sommato, nonostante il presidente della Commissione Grandi Rischi Sergio Bertolucci abbia fatto sapere di avere usato «impropriamente un termine» parlando di rischio Vajont per la diga di Campotosto, la preoccupazione degli amministratori non pare scemare, governatori compresi.



eccato Decaro, che a La7 ha giudicato «un paradosso quello innescato dalla Commissione Grandi Rischi, perché non si capisce bene se vuole dare l'allerta o creare allarme, giocando allo scaricabarile con i sindaci che sono il terminale di una filiera che alla fine lascia il sindaco completamente solo».

Chiaro poi sulle linee guida: «vogliamo regole certe che ci dicano come organizzarci, non possiamo essere lasciati soli nella responsabilità delle scelte e nell'organizzazione dei territori, chiediamo un confronto e un coordinamento permanente con le Prefetture che devono convocare un tavolo in cui le istituzioni condividano le decisioni».

Concreto Castelli, che rilancia la palla - dopo la lettera spedita ieri al premier Gentiloni - dalle parti di Palazzo Chigi: «ci dicano cosa fare: le scuole vanno evacuate? Le mie sono agibili, le devo chiudere? Magari decretando la fine dell'anno scolastico? Perché è chiaro, se succede qualcosa ad Ascoli è il sindaco che va in galera, insomma se si gioca a proteggersi le terga non va bene», ha chiarito.

Sbotta anche il primo cittadino di Norcia Nicola Alemanno, per il quale «non possiamo permetterci di vivere in uno stato d'allarme perdurante», quindi, «bisogna mettere in campo tutte le energie e le forze necessarie».



Usa l'ironia il prefetto di Teramo Graziella Patrizi, che si chiede: «cosa facciamo? Evacuiamo tutto il Centro Italia?», osservando poi che vanno date «eventualmente delle direttive univoche a livello nazionale».

Sui possibili rischi per la diga di Campotosto il governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha ricordato - dopo aver bocciato l'uso di «aggettivi pericolosi» da parte della Grandi Rischi, anche perché «nell'Aquilano è avvenuto un maremoto per il riferimento al Vajont» - che il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio «è garante di un programma di rigoroso controllo degli effetti delle sollecitazioni sismiche e della verifica del carico idraulico»; e che «l'Enel ha accettato con immediatezza il programma di riduzione carico idraulico, ma va verificata la capacità del fiume sottostante». Tranquillizzante infine Catiuscia Marini, governatrice dell'Umbria, che si è detta pronta «a mettere i sindaci nelle condizioni di avere tutte le informazioni possibili per poter dare, a loro volta, concrete risposte ai cittadini e agli operatori economici», aggiungendo che in Umbria «le dighe sono oggetto di costante monitoraggio e verifica di stabilità, soprattutto in occasione di eventi sismici».