Errori e orrori. I numeri hanno già condannato il Pescara e Sebastiani alla B

PESCARA. «Se con una classifica simile alla nostra il Crotone crede alla salvezza, non vedo perché non debba fortemente crederci anche il Pescara».

Il leitmotiv è lo stesso da settimane, come l'imbarazzante striscia di risultati negativi che sta permettendo passo passo al Pescara di frantumare diversi record negativi nella massima serie. Al di là delle dichiarazioni di facciata di mister e giocatori per mantenere viva una parvenza di speranza salvezza, i numeri sembrano aver già condannato il Delfino alla mesta retrocessione. Nove punti in classifica in 20 giornate frutto di un successo a tavolino, 6 pareggi (2 dei quali con Torino e Genoa conquistati in doppia superiorità numerica) e 13 sconfitte. Striscia di gare senza vittorie (addirittura 39) che diventa imbarazzante se si include l'ultima stagione in A degli abruzzesi chiusa con 22 punti in dote.

Numeri favoriti da una difesa colabrodo (41 gol al passivo) e un attacco abulico (solo 14 marcature) che stanno spingendo il Pescara a frantumare i poco edificanti record assoluti di sconfitte (28 dei biancazzurri di Stroppa, Bergodi e Bucchi) e punti (21 del Treviso 2005/2006.

Delfino che eccezion fatta il calcio d'agosto con le prestazioni convincenti offerte con Napoli e Inter non è mai passato in vantaggio nelle restanti 18 giornate.

Dati impietosi che testimoniano, con la sfortuna in episodi chiave che non può giustificare il tutto, l'inadeguatezza di un organico costruito come peggio non si poteva e “migliorato” a gennaio con l'innesto di elementi ormai sul viale del tramonto.

Nel frattempo la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di sabato sera a San Siro con l'Inter. Out per squalifica Caprari, Oddo spera di recuperare Gilardino per far coppia in attacco con Bahebeck. Possibile a centrocampo l'esordio di Cubas in luogo di Bruno. In porta verrà data nuovamente fiducia a Bizzarri dopo i disastri interni col Sassuolo.



Andrea Sacchini