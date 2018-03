Risarcimenti Blackout? D’Alfonso a Enel: «non li vogliamo, meglio investimenti»

ABRUZZO. La beffa è dietro l’angolo. Perchè dopo sei giorni di interruzione totale dell’erogazione dell’energia elettrica, in piena emergenza neve, il peggio potrebbe essere l’ulteriore presa in giro.

Infatti secondo la famosa “Carta dei servizi” di Enel e la delibera dell’Autorità dell?Energia elettrica per le famiglie, cioè i titolari di contratti domestici, il tetto massimo del risarcimento in caso di blackout è di 300 euro, pari a 50 euro per ogni giorno trascorso al buio e al freddo.

Poco più di una elemosina e molto di più di una offesa da parte di società che la politica tenera ha posto in posizioni dominanti verso i consumatori dannati (nel senso che ricevono in cambio danni ingenti).



L’indennizzo è fissato a 30 euro per il distacco più 15 euro per ogni 4 ore successive ma la carta fissa il tetto massimo a 300 euro.

Stessa elemosina se si considerano le utenze business, cioè delle aziende, che riceveranno al massimo 6mila euro per una settimana intera di stop forzato della produzione o disagi.

E’ chiaro che il blackout abruzzese non ancora concluso per tutti è qualcosa di profondamente diverso.

E’ lampante a tutti, ma non a tutte le istituzioni pubbliche, alcune delle quali persino nell’emergenza hanno iniziato a dimostrare posizioni troppo tenere nei confronti dei veri responsabili.

L’esempio più eclatante è quello del presidente Luciano D’Alfonso che da subito ha svolto le funzioni di ufficiale di collegamento tra Terna, Enel ed i cittadini che a lui si rivolgevano per segnalare i guasti. A detta del presidente, lui e chi per lui, hanno effettuato centinaia di segnalazioni direttamente ai direttori delle due società informando in tempo reale la popolazione e dando speranze che però sono evaporate giorno dopo giorno. Ancor più strano allora che decine e decine di sindaci si siano lamentati della impossibilità di contattare Enel (esattamente come per le persone normali) o addirittura che non rispondevano più.

Già nelle primissime ore la posizione di D’Alfonso, rappresentante della Regione, era apparsa stridente e fuori luogo dopo aver fatto i complimenti a Terna (società che dopo sei giorni non ha ancora ultimato tutte le riparazioni all’alta tensione) per poi precisare che per i risarcimenti c’è la «Carta dei servizi», cioè quella di cui parliamo oggi. Come dire “abruzzesi, accontentatevi di quei risarcimenti”.



«NON VOGLIAMO RISARCIMENTI»

Interpretazione persino ottimistica perchè nell’intervento allo speciale di Porta a Porta di qualche sera fa, lo stesso D’Alfonso è intervenuto via telefono per poter rivolgere al direttore Enel Italia, Tamburro, presente in studio queste parole a nome di tutti gli abruzzesi: «non vogliamo risarcimenti ma investimenti».

Non è chiaro D’Alfonso con chi si sia confrontato per potersi arrogare il diritto di parlare a nome delle 750mila persone che hanno subito l’interruzione di pubblico servizio, molti dei quali per sei giorni.

In un ulteriore intervento di questa mattina D’Alfonso assicura di aver utilizzato «toni duri» con i vertici Enel e poi ha precisato la sua personale posizione (ma anche della Regione) «non vogliamo soltanto i risarcimenti previsti per legge (cioè i 300 euro ndr): pretendiamo investimenti notevoli sulla rete elettrica, che si è dimostrata inadeguata per i livelli di un Paese moderno. Quello che è accaduto in questa settimana - con intere porzioni di territorio prive di energia per giorni - non deve più ripetersi».

Tutti d’accordo sugli investimenti futuri ed evidentemente fortemente tardivi e proprio per questo risulta incomprensibile la posizione assunta dalla massima carica politica locale.



Ma questa ad ora è quello che la Regione come istituzione, per bocca del suo presidente, chiederà nelle sedi istituzionali.

Evidente la posizione diametralmente opposta di chi ancora è al buio e non si è ripreso da una settimana infernale, ma anche di moltissimi sindaci già sul piede di guerra mentre le associazioni dei consumatori si stanno organizzando per class action e azioni giudiziarie.







Qui di seguito la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 646/15 che stabilisce gli indennizzi automatici.