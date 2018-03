Miracolo a Rigopiano. Il buco della salvezza: così hanno operato i soccorritori

RIGOPIANO. Un buco profondo nella massa di neve, a monte dell'area piscina e Spa che è l'unica zona dell'albergo non sepolta completamente dalla valanga: uno scavo alto più di un uomo che scende in direzione di una piccola apertura, una sorta di tombino aperto nel ghiaccio grigio, dove si intravvede lo stretto passaggio su un pavimento lastricato in maiolica e più in basso, un solaio con sotto travi, macerie, pezzi di muro. E' la "strada" che ha portato i soccorritori verso i superstiti dell'hotel Rigopiano, e che tuttora è la via seguita per portarli fuori, come hanno testimoniato le immagini del piccolo Parete abbracciato dai vigili del fuoco.

La "strada" è stata individuata non a caso, hanno spiegato i soccorritori, ma studiando le mappe dell'hotel e cercando di capire, anche in base alle indicazioni di chi conosceva bene il resort, dove sarebbero potuti essere riuniti il maggior numero di clienti e di personale.

Una scelta "soggettiva" che si è aggiunta all'utilizzo dei cani da valanga e degli altri strumenti tecnologici di indagine. E la decisione di andare verso le zone comuni al pian terreno dell'hotel è stata vincente: il primo gruppo di sei persone individuate sotto le macerie, infatti, si sarebbe trovato nella zona ricreativa dell'albergo, dove c'erano il bar e la sala biliardo, come ha spiegato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. L'area del "buco" è continuamente presidiata dai soccorritori che, dopo averla pulita dalla neve, hanno formato una specie di ampia trincea nel fronte laterale della slavina.

Anche perché l'attività di ricerca all'hotel Rigopiano procede senza sosta: i soccorritori stanno operando in una situazione particolarmente delicata per estrarre le persone individuate, evitando che le travi dei solai che hanno retto lo schianto della valanga possano ora cedere: dunque si lavora con estrema cautela. In prima fila stanno operando i vigili del fuoco, conducendo un'azione con personale esperto e specifici mezzi. Materiale che viene portato fin a pochi metri dal "buco" con i gatti delle nevi che sfruttano la zona boschiva soltanto lambita dalla valanga e per questo raggiungibile più facilmente.







Momenti di euforia e di grande liberazione dopo gli sforzi ed il fiato sospeso.

Il momento di esplosione è quando i bimbi ritrovano la luce.

«Bravo Chicco, bravo!», urlano vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino al bambino che esce dalla buca dell'hotel Rigopiano, una 'sacca d'aria' che lo ha salvato dalla valanga.

Un grido liberatorio tra brevi applausi. E' uno dei simboli di una giornata che ha visto gli specialisti della neve compiere ciò che ieri sembrava quasi impossibile: salvare vite umane sotto una montagna di bianco e detriti. Se già da ieri erano gli eroi e i protagonisti, oggi sono anche vincenti, perché strappare una decina di vite su trenta alla furia del Gran Sasso accresciuta dal terremoto è impresa non comune. Aveva ragione ancora il portavoce del Soccorso alpino nazionale, Walter Milan, dicendo che «in teoria anche in queste condizioni meteo molto difficili, se si sono create delle 'sacche' di aria dove ripararsi, potrebbero sopravvivere 2 forse 3 giorni, anche se é difficile».

Così è stato e a raccontare il primo contatto con i superstiti è il vicebrigadiere del soccorso alpino della Guardia di Finanza Marco Bini.

«Ci hanno abbracciati - ha detto -, erano contentissimi. E' stato un momento bellissimo, sensazioni indescrivibili».

«La neve li ha protetti, assieme alla struttura dell'albergo - ha spiegato -. La neve come sappiamo a livello tecnico ti protegge molto».

Il finanziere ha aggiunto che anche il forte odore di bruciato che sale dalle macerie dell'hotel Rigopiano - probabilmente piccoli incendi di materiali - e il fumo hanno guidato i soccorritori nei punti dove sono stati trovati i superstiti.

«Lì avevamo visto che la neve cedeva e si poteva scavare», ha raccontato. Una volta raggiunta la 'camera d'aria', un ambiente formatosi in locali dell'albergo non travolti dalla valanga, i soccorritori dopo aver messo in sicurezza i primi superstiti si sono mossi dall'interno, in particolare i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

Con estrema cautela per la pericolosità estrema della situazione. Alle ricerche ha partecipato l'ex forestale ora nell'Arma dei carabinieri Sonia Marini, di 30 anni, originaria di Penne, che proprio domenica scorsa era stata al centro benessere dell'hotel Rigopiano, del quale conosce bene il titolare.

Ora la militare si chiede come sarà lo spettacolo di devastazione con il disgelo in primavera. "Abbiamo iniziato a scavare e non ci siamo mai fermati", ha raccontato ancora il vicebrigadiere Bini, il quale nel pomeriggio era ancora ottimista sulla possibilità di trovare altre persone in vita. "Assolutamente sì, abbiamo la speranza di trovarne altri vivi - diceva -. Potrebbero esserci altre sacche d'aria". Il numero dei salvati e dei segnalati ancora in vita è andato crescendo di ora in ora, tra cifre un po' imprecise date da varie fonti dei soccorsi. Alla fine una giornata che si annunciava tragica per i soccorritori è stata memorabile.