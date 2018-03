Serie A. Oddo tra emergenza infortuni e mercato. Arrivano Muntari e Kastanos

PESCARA. Sulley Muntari dice sì al Pescara. Arrivato un po' a sorpresa ieri in tarda serata all'aeroporto di Pescara, il nazionale ghanese ex Milan e Inter si allenerà da oggi al Poggio per ritrovare la condizione fisica in attesa della decisione della Fifa sulla richiesta di rescissione del contratto con l'Al Hittiad per giusta causa avanzata diversi mesi fa dal calciatore. Muntari non gioca gare ufficiali da maggio dell'anno scorso e come per Bovo e Stendardo, le perplessità riguardano le sue condizioni fisiche.

Sempre sul fronte mercato il Delfino ha ormai raggiunto l'accordo con la Juventus per il prestito (con premio di valorizzazione) del trequartista cipriota Kastanos. Con i bianconeri, malgrado le smentite a precisa domanda di mister Allegri, nei prossimi giorni si farà un tentativo anche per i prestiti di Mattiello e Mandragora. Possibile anche l'arrivo di un'altra punta dopo gli arrivi di Cerri e Gilardino. Il nome che circola è quello di Raicevic (montenegrino in uscita dal Vicenza), ambito anche da Crotone (favorito) e Palermo (che sogna Paloschi).

In uscita Forte e Cocco (precedentemente in prestito a Vicenza) sono passati al Carpi e al Cesena. Lascia la squadra anche Manaj, che dopo 6 mesi tutt'altro che esaltanti passerà al Pisa via Inter.

Il punto conquistato dall'Empoli a Genova con la Sampdoria ha ulteriormente complicato il cammino salvezza del Delfino, chiamato in stagione ad un vero e proprio miracolo sportivo per mantenere la categoria. Anche la fortuna sembra aver definitivamente voltato le spalle a un Pescara generoso che proprio non riesce a tenere il passo dei toscani.

Sempre lunghissima la lista degli indisponibili. Ieri ben 11 giocatori hanno svolto lavoro differenziato (Campagnaro, Vitturini, Bovo, Bahebeck, Zampano, Coda, Caprari, Benali, Brugman, Pepe e Gyomber). Di questi, saranno a disposizione soltanto Coda, Benali e Caprari, usciti soltanto malconci nel ko (3-1) del San Paolo. Qualche timida speranza per Pepe e Bahebeck. Con il ritorno dalla squalifica di Biraghi e il recupero al 100% di Stendardo, probabile la riproposizione del 3-5-2 questa volta con 3 centrali di ruolo e 2 esterni a centrocampo. In avanti scontata la presenza del tandem Caprari-Gilardino, che hanno bisogno di minuti insieme per affinare l'intesa.

In gruppo anche Zuparic, che dopo l'incredibile convocazione di domenica mattina per la trasferta di Napoli passerà nelle prossime ore in prestito con diritto di riscatto ai croati del Rijeka.

Intanto ha destato stupore la decisione del giudice sportivo di squalificare Massimo Oddo per la partita di domenica allo stadio Adriatico contro il Sassuolo. L'ex Milan e Lazio verrà sostituito in panchina dal tecnico in seconda.

Oggi doppia seduta di allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.



Andrea Sacchini