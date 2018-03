Pescaraporto, Alessandrini in aula: «nessuna complicità con i potenti»

PESCARA. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha annunciato nel corso del Consiglio comunale di lunedì scorso che non porterà in aula la delibera sul cambio di destinazione d’uso del progetto della Pescaraporto prima del pronunciamento del Tar sulla vicenda.

Quello di ieri mattina del primo cittadino è stato un intervento ‘particolare’ in una giornata dedicata a tutt’altro, ovvero all’illustrazione -da parte del neo assessore Stefano Civitarese Matteucci- del documento "Pescara, Città della Conoscenza e del benessere".

Ma ad un certo punto Alessandrini ha sentito la necessità di chiarire alcune aspetti relativi alla delibera di cambio di destinazione d’uso nell’area ex Edison (da uffici a residenziale). Si tratta dell’investimento immobiliare della ditta che fa capo a Milia e Mammarella.

«Non ci sto a finire nel mirino delle polemiche», ha detto il primo cittadino con una certa insofferenza, «nel tritacarne, in storie di intrighi, sospetti, di sussurrate complicità con i potenti».





Tra citazioni di Ennio Flaiano e Steve Jobs, ha ricordato che la questione è nata ben prima del suo arrivo (anno 2012) e che lui sia convinto che «data la complessità della materia» è opportuno («lo dico da 1 mese»), attendere il Tar per portare al voto delibere che potrebbe decadere subito dopo l’approvazione.

«Secondo l’opposizione», ha contestato il sindaco, «chissà cosa c’è dietro… sussurri ai potenti... Mi sconcerta la mancanza di rossore sulle gote altrui. Dove sono queste battaglie spese in precedenza, dichiarazioni contrarie, cappelli strappati per la disperazione? Non ci sono».

Secondo Alessandrini «sorprendentemente, fautori della paprika dolce si sono scoperti fautori della paprika salata». Il sindaco ha ammesso di non digerire il «clima di spettri» e l’evocazione di «chissà quali stranezze e acque torbide». Ma anche mostrato insofferenza per i troppi sedicenti giuristi che «danno fiato» senza conoscere certi tecnicismi. Per Alessandrini la «coerenza ha sempre un valore importante» e le polemiche sul caso «strumentali».

Sconcerto tra gli esponenti di Forza Italia per un intervento ritenuto «fuori tema e sopra le righe», come lo ha definito Marcello Antonelli o «inutile in questo contesto», come ha sottolineato Fabrizio Rapposelli dal momento che il tema della giornata era tutt’altro: «Excusatio non petita, accusatio manifesta?», ha chiesto l’esponente azzurro al sindaco che comunque aveva già abbandonato l’aula.

Non ha gradito invece la decisione di non portare la delibera in aula l’esponente del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, secondo la quale «la delibera è pronta e nessuno ha il potere di bloccare un atto e non sottoporlo al voto del Consiglio comunale. Nessuno, nè il Sindaco, nè un dirigente, nè qualcun altro fuori da questa assise civica».

Anche Carlo Masci di Pescara Futura, invece ha bocciato il discorso del primo cittadino: «ma cosa mangia a colazione? Era agitato ed eccitato in maniera impropria. Ha fatto affermazioni pesanti mentre il clima del Consiglio dovrebbe essere disteso. Nessuno pensa che Alessandrini sia scivolato in rapporti particolare con poteri forti perché la verità è che i poteri forti ad Alessandrini non lo considerano proprio, gli passano sopra».







LA DELIBERA E IL TAR

La prima delibera su Pescaraporto era stata firmata e poi ritirata per errori riconosciuti dal dirigente firmatario. Dopo due mesi di riflessioni è arrivata la seconda delibera, firmata dal dirigente e dall’assessore all’Urbanistica Loredana Scotolati, delibera che è un endoprocedimento al procedimento complessivo inerente la richiesta del privato, titolare della società Pescaraporto, di cambio di destinazione d’uso delle aree accanto all’ex Cofa.

Se la delibera di Scotolati fosse arrivata in aula sarebbero state due le opzioni: con il sì del Consiglio comunale il Dirigente avrebbe accordato il cambio, in caso di diniego da parte dell’Assise, il cui parere è vincolante, il dirigente avrebbe dovuto semplicemente negare il cambio, lasciando l’attuale destinazione, ovvero uffici e terziario, ma niente abitazioni

A questo punto, però, sembra chiaro che la delibera non farà mai in tempo ad arrivare in Consiglio comunale prima del Tar. Il Tribunale amministrativo, infatti, dovrà esprimersi nuovamente il 27 gennaio prossimo sull’ennesimo ricorso che la società di Milia e Mammarella ha depositato contro il Comune.







LE LINEE STRATEGICHE URBANISTICA

Contestata dal centrodestra anche la delibera sulle linee strategiche dell’urbanistica anche perché non concertata con tutte le forze politiche, visto che è stata portata in Commissione appena qualche giorno fa.

«Più che una ‘delibera di indirizzo’», hanno fatto notare i consiglieri di opposizione, «ci sembra una delibera ‘sui ritardi e le cose non-fatte del sindaco Alessandrini’: in due anni e mezzo l’attuale amministrazione non è riuscita a portare a termine neanche l’ordinario, figuriamoci se ora, constatata la mediocrità dell’esecutivo, riuscirà a mettere a segno delle opere straordinarie, a partire dalle aree di risulta. Nelle linee programmatiche di mandato Alessandrini aveva annunciato la rivoluzione delle aree entro i primi 4 mesi di amministrazione, dopo due anni e mezzo non è riuscito a spostare un solo mattone. Per non parlare della filovia, un’opera bloccata dalla maggior parte del Pd, dalla sinistra più estrema della coalizione e dalle Associazioni pseudoambientaliste più vicine alla sinistra, contrariamente al centro-destra che ha sempre portato avanti quell’opera in modo compatto. Infine in quella delibera di tante parole manca la visione globale dello sviluppo della città: si parla di aree strategiche senza una linea di indirizzo su quale debba essere il loro sviluppo coordinato e complessivo e la loro effettiva e concreta destinazione».







Alessandra Lotti