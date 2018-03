Processo Bussi. Chiesti (ancora) 1,8 mln di danni mentre l’inquinamento continua

PESCARA. Poco più di 1,8 miliardi di euro: è questa la richiesta di risarcimento record per danni ambientali e di immagine formulata nei confronti degli imputati dall'avvocatura dello Stato nel processo per la mega discarica dei veleni di Bussi sul Tirino (Pescara) della Montedison che oggi ha celebrato la terza udienza in Corte d'Assise d'Appello all'Aquila.

Di questa somma ingente, già chiesta in primo grado, 1,376 miliardi sono per conto del ministero dell'Ambiente, 500 milioni della Regione Abruzzo, 1 milione della presidenza del Consiglio dei ministri e 3,155 milioni del commissario delegato dal governo per il bacino Aterno-Pescara. La richiesta è stata formulata dall'avvocato dello Stato Generoso Di Leo.

«A Bussi sono state create discariche abusive - ha spiegato Di Leo - c'è una sostanziale distinzione tra inquinamento e creazione di discariche che sono vive e continuano a fare danni fino a quando non chiudono. A Bussi c'è un disastro che prosegue nel presente».



«Abruzzo terra di nessuno sulla tutela ambientale ora anche con l'avallo della corte di assise mostrati nel giudizio di primo grado», ha aggiunto l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis, «la Corte di Assise con la sentenza di primo grado ha mostrato una peculiare indifferenza per le tematiche ambientali e legate alla salute - ha continuato l'Avvocato dello Stato che ha puntato il dito anche contro Montedison- «la scelta era tra occultare e occuparsi dell'inquinamento, è stato deciso di far viaggiare da una società all'altra la proprietà del sito sempre sotto il cappello di Montedison prima ed Edison dopo».

Nell'udienza di martedì scorso i due Pg Domenico Castellani e Romolo Como, al termine di due lunghe requisitorie, hanno chiesto per 18 dei 19 imputati le stesse condanne formulate dal pubblico ministero nel processo di primo grado che con l'accusa di disastro ambientale e avvelenamento dell'acqua, variano da un massimo di 12 anni e 8 mesi ad un minimo di 4 anni.

A questa fase del procedimento all'Aquila si e' arrivati dopo il pronunciamento dello scorso marzo dalla Cassazione che ha convertito in appello tutti i ricorsi presentati alla Suprema Corte. In Corte d'Appello a Chieti il 19 dicembre 2014, 19 imputati erano stati assolti dall'accusa di aver avvelenato le falde acquifere mentre il reato di disastro ambientale fu derubricato in colposo e quindi prescritto.



La prossima udienza è fissata per il 19 gennaio. La sentenza è prevista per il prossimo 31 gennaio.



INQUINAMENTO SENZA FINE

Nel frattempo vengono confermati valori delle sostanze tossiche e cancerogene nelle acque sotterranee vicina alla mega discarica aumentati anche di 14 volte in un anno.

Piante che contengono fino a cinque sostanze potenzialmente portatrici di cancro.

Questi gli allarmanti verdetti dello studio svolto nell'estate 2015 dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) dopo la chiamata di alcuni privati cittadini che abitano a valle del sito Montedison.

Il documento, secondo quanto si è appreso, è stato presentato da tempo alla procura della Repubblica di Pescara. Inoltre, pur non facendo parte degli atti processuali, è stato citato nell'udienza di ieri dall'avvocato dello Stato, Cristina Gerardis, attualmente direttore generale della Regione Abruzzo, nel suo lungo intervento. Le difese degli imputati sono insorte, ma il collegio giudicante ha invitato a spiegare il riferimento e ora si attende di sapere se lo studio entrerà nel processo.

Si tratta di analisi integrative e che mostrano dati aggravati su diverse sostanze nocive rispetto a quelle che la stessa Arta aveva svolto proprio nel 2014 commissionate dall'allora commissario straordinario, Adriano Goio, poi deceduto.

In definitiva, si denuncia un rischio sanitario-ambientale «superato, sia per la salute umana, sia per la protezione della risorsa idrica sotterranea» e un sistema di messa in sicurezza di emergenza che «non è in grado di contenere la contaminazione all'interno dei confini del sito e pertanto deve essere integrato».

Le analisi confermano in verità quanto era già emerso mesi fa e cioè che l’inquinamento non si era affatto fermato nonostante le costosissime opere di messa in sicurezza affidate diretttamente da Goio e dunque inutili.

Nonostante gli allarmi e le denunce, tra cui una dello stesso Goio, un’altra del Forum H2o la procura di Pescara finora non ha saputo fare chiarezza sui rapporti che parlano di veleni ai quali si aggiunge anche quello dell’Istituto zooprofilattico che pure ha destato scalpore.



SINDACO DI BUSSI: «TRA TANTE STRANEZZE DISSOTTERRARE I VELENI E’ UTILE»

Interviene anche il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, dopo il convegno di qualche giorno fa dove ha mostrato la mappa del 1972 della discarica Tremonti.

Il primo cittadino spiega di aver mostrato nuovamente la mappa perchè «in occasione della Conferenza dei Servizi il 30 Novembre presso il Ministero dell'Ambiente la responsabile D'Aprile ha dichiarato che il Ministero non aveva mai ricevuto quella "mappa", al che mi sono impegnato a fornirgliela alla prima occasione».

Affermazioni strane quelle della D’Aprile visto che lo stesso ministero è presente al Processo ed è proprio lì che è stata mostrata e discussa anche dai pm.

Lagatta inoltre precisa che è stato proprio lui nel 2010 a parlare «per la prima volta della mappa e che fin da allora ho sempre sostenuto che dissotterrare i rifiuti sarebbe stato un'azione che avrebbe prodotto una notevole riduzione del danno e non una bonifica totale, cosa che ho ribadito anche nel Convegno di Bussi. Non vedo questo come possa "inficiare" qualcosa, visto che in questo momento, senza Accordo di Programma, sul territorio di Bussi non si stanno realizzando opere di Bonifica ne sulla Tremonti, ne sulla 2A, ne sulla 2B ed è definitivamente saltata la possibilità di realizzare le opere di Messa in Sicurezza previste all'interno del Sito Industriale».



Infine Lagatta contesta le affermazioni e le deduzioni del Forum H2o che aveva adombrato strategie volte ad alleggerire le responsabilità di Montedison.