Il Pescara a Napoli con gli uomini contati ma con un Gilardino in più

PESCARA. Il Pescara riparte dal tandem Caprari-Gilardino. Una intesa ancora tutta da trovare ma i buoni numeri fatti vedere in amichevole giovedì col Teramo (3 gol in 2), lasciano ben sperare per l'immediato futuro. A preoccupare però Oddo e la piazza sono i continui infortuni, concentrati tutti in difesa nell'ultimo periodo. Con Bovo, Vitturini, Zampano, Biraghi, Gyomber e Campagnaro sicuramente out, ancora una volta sarà vera e propria emergenza per il tecnico biancazzurro. Nel 3-5-2 di partenza scelte obbligate davanti a Bizzarri, con Coda, Stendardo (entrambi lontani dalla migliore condizione) e l'adattato Crescenzi centrali (Zuparic non verrà convocato dopo la cessione saltata all'ultimo in Turchia). A centrocampo Verre, Cristante, Bruno, Memushaj (infortunato anche Brugman) e Benali. In avanti, come fatto intendere tra le linee da Oddo, ci sarà il debutto in gare ufficiali della coppia Gilardino-Caprari. Panchina per gli altri neo-acquisti Cerri e Cubas.

Poche novità positive sul fronte mercato. Sfumato Mattiello (resterà alla Juventus), saranno importanti i primi giorni della prossima settimana per ufficializzare il giovane trequartista Kastanos (in prestito secco dal club bianconero) e tentare l'assalto a Carmona, in uscita dall'Atalanta.

Nell'allenamento di ieri lavoro differenziato per Fornasier, Bahebeck e Pepe. Terapie per Bovo, Gyomber, Manaj e Zampano. Stop per un guaio muscolare al retto femorale destro per Vitturini (15 giorni di stop), mentre Campagnaro ha subito una lesione muscolare. Oggi allenamento al mattino a porte chiuse al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Nel primo pomeriggio la partenza in pullman verso Napoli.



Andrea Sacchini