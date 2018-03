Calcio. Tifosi Teramo, no ad acquisto da Ascoli.Salta accordo

TERAMO. Brucia ancora ai tifosi del Teramo la Serie B persa due stagioni fa per la vicenda del calcio scommesse relativa alla gara Savona-Teramo, in favore dell'Ascoli salito poi nella serie cadetta al posto dei biancorossi.

Ieri infatti i tifosi teramani hanno praticamente fatto saltare l'arrivo dell'attaccante ascolano originario del Gambia Sulayman Yallow, riempiendo i social e la rete di messaggi contro la società teramana, e chiedendo di non far arrivare a Teramo il giocatore, e tutto questo quando mancava solo l'ufficialità del trasferimento del giocatore africano dai bianconeri marchigiani ai biancorossi abruzzesi. Èstato poi lo stesso patron del Teramo Luciano Campitelli, dopo aver bloccato la trattativa. a rassicurare i supporter teramani su facebook: "Ripeto non prendiamo nessuno, ma la pace è una cosa che fa stare bene tutti. Tranquilli non arriva nessuno".